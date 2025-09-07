 / Eventi

Eventi | 07 settembre 2025, 07:21

'Stile Artigiano è di Moda' a Sanremo: sfilata di alta sartoria sulla scalinata del Casinò (Foto)

Eleganza, sostenibilità e creatività artigianale al Festival della Moda Sartoriale

Foto di Erika Bonazinga

Foto di Erika Bonazinga

Eleganza, sostenibilità e creatività artigianale. Le eccellenze sartoriali italiane protagoniste di una suggestiva sfilata di alta sartoria sulla scalinata del Casinò di Sanremo dove, ieri sera, è, infatti, andato in scena Stile Artigiano è di Moda, il Festival della Moda Sartoriale.

La sfilata di moda è stata intervallata da momenti musicali e coreografici in cui sono stati valorizzati gli abiti di alta moda realizzati dai partecipanti al Premio Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile 2025.

L’evento rientrava nel progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, il cui obiettivo è valorizzare la produzione agricola e favorire la cooperazione tra le attività del territorio. Trentasei sono stati i soggetti (enti, aziende, associazioni) coinvolti, tra cui l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria (capofila) e Confartigianato Imperia (organizzatore di Stile Artigiano).

Redazione

