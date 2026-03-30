Successo a Sanremo per la conferenza sulla 'Notte di Taranto': Gustavo Ottolenghi affascina il pubblico presente

Si è svolta venerdì scorso a Palazzo Roverizio di Sanremo, una conferenza molto partecipata del professor Gustavo Ottolenghi, dedicata a uno dei più significativi eventi bellici della Seconda guerra mondiale: la 'Notte di Taranto' del novembre 1940. L’incontro, promosso da UNESCO Sanremo, Marinai d’Italia – ANMI Sezione di Sanremo e Consolato del Mare di Sanremo, ha richiamato un pubblico numeroso e attento. Il relatore ha illustrato con chiarezza e rigore i contenuti già approfonditi nel suo libro “Taranto, la Pearl Harbour italiana”, offrendo una narrazione completa e coinvolgente.

Con tono pacato ma incisivo, pur senza l’ausilio di immagini, Ottolenghi ha ricostruito la dinamica dell’operazione britannica “Judgement”, evidenziando come essa rappresentò una grave sconfitta morale e materiale per la flotta della Regia Marina. Particolare interesse ha suscitato la descrizione del modello di aerosilurante inglese “Swordfish”, biplano in legno e tela, lento ma estremamente maneggevole, capace di azioni belliche decisive. Proprio da una sola portaerei, la “Illustrious”, decollarono i 21 velivoli protagonisti dell’attacco notturno dell’11-12 novembre 1940, che colpirono duramente le corazzate italiane Littorio, Conte di Cavour e Caio Duilio.

È stato inoltre sottolineato il ruolo strategico delle portaerei britanniche, passate da 7 a ben 21 nel corso del conflitto, e le conseguenze dell’attacco, tra cui la maggiore cautela della flotta italiana nelle operazioni successive, come osservato dall’ammiraglio Andrew Cunningham. Non è mancato il riferimento alla reazione italiana, con le azioni della Marina e dei mezzi d’assalto, tra cui la celebre impresa di Alessandria d’Egitto del dicembre 1941, culminata nell’affondamento della corazzata “Valiant”. Alla conferenza erano presenti numerose autorità, tra cui diversi Consoli del Mare di Sanremo e gli ammiragli Giuseppe Telmon, Giovanni Biso e Giuseppe Bonelli, presidente dell’ANMI locale. Presente anche l’assessore Silvana Ormea, in rappresentanza del Sindaco, insieme ad altre personalità cittadine.

Al termine dell’incontro, il pubblico ha espresso vivo apprezzamento per la relazione, tributando un lungo applauso al professor Ottolenghi, riconosciuto per la sua “misurata, attenta ed esauriente narrazione”.