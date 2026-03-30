Bussana Vecchia, al Festival dei Burattini invitato il Teatro dell'Attrito

Con grande entusiasmo, il Teatro dell’Attrito è stato invitato alla seconda rassegna del Festival dei Burattini di Bussana Vecchia. D
omenica 5 aprile alle 16.30, in piazza della Chiesa Grande, la compagnia porterà in scena lo spettacolo “Triquadro”, liberamente ispirato ai quadri del maestro Italo Cammarata sul tema dell’infanzia.
Sul palco si alterneranno gli attori e le attrici Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello, Marina Rebrikova, Renato Donati, Francesco Rovere, Renato Camoletto, Giovanni Donaudi e Pier Di Pasqua.