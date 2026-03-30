Sanremo, grande partecipazione per il primo evento del Villaggio Sociale Zaira

È stato un debutto decisamente positivo quello del Villaggio Sociale Zaira, che sabato 28 marzo ha dato il via alle sue attività con una partecipata serata cinematografica. Circa cinquanta persone si sono riunite per assistere alla proiezione del film “Ovosodo” di Paolo Virzì, in un clima di condivisione e convivialità.

L’iniziativa ha riscosso un buon apprezzamento tra i presenti, confermando l’interesse verso momenti di aggregazione alternativi e accessibili. L’evento ha avuto anche una finalità solidale: durante la serata sono stati raccolti fondi a sostegno della Federazione Operaia Sanremese, che ha ospitato l’incontro.

Gli organizzatori del Villaggio Sociale Zaira si dichiarano soddisfatti di questo primo appuntamento, considerato un importante passo iniziale per un progetto più ampio. L’obiettivo è quello di costruire uno spazio libero dalle logiche di mercato, dove persone di tutte le età possano incontrarsi, conoscersi e trascorrere del tempo insieme in modo gratuito.

Una proposta che, secondo i promotori, risponde a un bisogno sempre più sentito sul territorio sanremese, dove occasioni di socialità aperte e inclusive risultano oggi limitate.

Il Villaggio Sociale Zaira guarda già ai prossimi appuntamenti, invitando chiunque sia interessato a seguire le attività attraverso la pagina Instagram “zaira_village”, dove verranno pubblicati aggiornamenti e nuove iniziative.