"Oltremare", arte e visioni del mare a Ventimiglia Alta: la FIDAPA porta in mostra quadri e sculture

Sarà il mare, osservato attraverso linguaggi e sensibilità differenti, il protagonista della mostra "Oltremare - Arte e mare - quadri e sculture - visioni del mare", promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia. L'esposizione sarà allestita nella suggestiva cornice del Centro Culturale San Francesco, nel cuore di Ventimiglia Alta, e proporrà un percorso dedicato alla rappresentazione del mare attraverso pittura e scultura. Un appuntamento che unisce arte, cultura e valorizzazione del territorio, inserendosi nelle attività promosse dalla sezione cittadina della FIDAPA.

La mostra raccoglierà le opere di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti, proponendo un confronto tra due forme espressive capaci di raccontare il mare da prospettive diverse. Il tema non sarà affrontato soltanto nella sua dimensione paesaggistica o naturalistica, ma anche come elemento simbolico e spazio della dimensione interiore. Il mare diventa così confine e orizzonte, luogo di passaggio e metafora di libertà, offrendo agli artisti uno spunto per interpretare emozioni, suggestioni e cambiamenti. Un dialogo tra opere che accompagnerà i visitatori all'interno di una riflessione sul rapporto tra l'uomo e il mare.

L'inaugurazione è fissata per domenica 4 ottobre alle 16.30, quando il pubblico potrà conoscere il percorso espositivo e le opere dei due artisti. La presentazione critica sarà affidata alla Prof.ssa Claudia Andreotta, che accompagnerà l'apertura della mostra offrendo una lettura delle opere e dei temi sviluppati nell'esposizione. L'appuntamento rappresenterà quindi anche l'occasione per entrare nel percorso artistico di Mazzoni e Venditti e approfondire il significato delle diverse interpretazioni proposte. L'iniziativa si svolgerà nel suggestivo contesto del Centro Culturale San Francesco, nel centro storico di Ventimiglia Alta.

Accanto alla mostra è previsto anche un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra il mare, le attività umane e i cambiamenti che interessano il nostro tempo. Venerdì 16 ottobre alle 18 si terrà infatti il convegno "Il Mare, la Pesca e l’uomo in un mondo che cambia". L'incontro permetterà di ampliare la riflessione sviluppata attraverso le opere esposte, affrontando il tema da una prospettiva più ampia. Arte e confronto culturale si incontreranno quindi all'interno di un unico programma, con l'obiettivo di stimolare attenzione e partecipazione su un elemento profondamente legato alla storia e all'identità del territorio.

L'esposizione resterà aperta dal 4 al 18 ottobre, dal mercoledì alla domenica, dalle 16.30 alle 20, mentre resterà chiusa nelle giornate di lunedì e martedì. L'ingresso sarà libero e consentirà al pubblico di visitare la mostra e conoscere le opere dei due artisti per tutta la durata dell'iniziativa. La scelta del Centro Culturale San Francesco, nel cuore di Ventimiglia Alta, contribuisce inoltre a inserire l'appuntamento all'interno di uno dei contesti storici e culturali più caratteristici della città. Un'occasione per unire la visita alla mostra alla scoperta del centro storico.

Con "Oltremare", la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Ventimiglia conferma dunque l'attenzione verso iniziative capaci di mettere in relazione arte, cultura e territorio, proponendo un appuntamento aperto alla cittadinanza e ai visitatori. Quadri e sculture saranno il punto di partenza per osservare il mare attraverso sensibilità artistiche differenti, ma anche per interrogarsi sul suo ruolo nella vita dell'uomo e sulle trasformazioni del rapporto con questo ambiente. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 18 ottobre e il calendario prevede, oltre all'inaugurazione, anche l'appuntamento del 16 ottobre dedicato al mare, alla pesca e ai cambiamenti in corso.