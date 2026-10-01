Cerimonia della fondazione di Roma e Ventimiglia romana, conferenza a Sanremo (Foto)

"Cerimonia della fondazione della città di Roma. Il nome segreto di Roma. Intemeli, vita e usanze di Ventimiglia romana" è stato il tema al centro della conferenza proposta martedì scorso dall'associazione culturale Aquila Revelans al Grand Hotel Des Anglais a Sanremo.

I relatori sono stati Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans, e Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico. "Si è tenuta una conferenza che ci ha riportato agli albori della nostra civiltà" - fanno sapere gli organizzatori - "Alessio Rossi, presidente dell'Associazione Aquila Revelans, aprendo i lavori, ha parlato del rituale che ha preceduto la Fondazione di Roma, e, del nome segreto di Roma. La conferenza è proseguita con l'intervento di Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia alta, che si è soffermato sul tema 'Intemeli, vita e usanze, fino ad arrivare alla fondazione di Ventimiglia Romana".

"Rossi, ha presentato il rituale fondazionale, compiuto da Romolo, re e sacerdote; la creazione del 'Mundus', la fossa circolare dalla quale ha origine la 'Fossa Patrum' suggellata dal 'Lapis Manalis', cioè la chiusura della bocca" - sottolineano - "Con l'aratro, Romolo, scava il 'Fosso di Circonvallazione' segnando i due 'Pomeri', spazi che non si possono né abitare né arare, spazi voluti sgombri e liberi, a scopo di vedetta e di difesa. La fondazione, dunque, non è un evento costitutivo, che muove da un ordine di interiore necessità, essa è la conseguenza di un simbolo religioso di coloro che dovranno abitarla. E' il santuario del luogo comune. Di particolare interesse è stata la trattazione sul 'fuoco di Vesta' perennemente acceso nel tempio, che rappresenta il simbolo terrestre di una forza divina. Rivelato il nome segreto di Roma, questo avrebbe portato all'Exauguratio, l'allontanamento della sacralità dalla città con la perdita della libertà per i suoi concittadini. Alcuni ritengono che derivi da 'Ruo', il nome del Tevere, che scorreva impetuoso. Secondo Pascoli, il nome segreto di Roma è la Stella d'oro. Un'allusione a Venere: Amor/Roma. Ovidio, collegandosi ai rituali orgiastici, ne parla nei 'Fasti', riconoscendo che sessualità e fertilità, fossero elementi fondanti per la civiltà romana, ricollegandosi ai Floralia".

"Sergio Pallanca, invece, è intervenuto sugli antichi intemeli, dal periodo storico dei metalli sino alla conquista romana. Una storia misteriosa e affascinante, ancor oggi poco conosciuta" - mettono in evidenza gli organizzatori - "Una storia di fieri guerrieri, uomini 'usi a soffrire', come scrisse Virgilio. La conferenza è stata molto partecipata, contribuendo così a creare un ambiente frizzante e stimolante. Il presidente Sergio Pallanca, inoltre, ha 'spillato' con il distintivo del circolo culturale di Ventimiglia Alta Stefano Bonsignore, presidente dello Smoky Blinders Cigar Club di Sanremo contribuendo cosi a rendere ancora più significativa la sinergia tra le tre associazioni. Graditi ospiti sono stati il maestro Freddy Colt, presente in qualità di 'Alfiere di Bajardo', Pierfrancesco Musacchio, docente al liceo Aprosio di Ventimiglia, studioso della Romanità e saggista, l'artista Skypa Man e l'attore e narratore Logico Gioacchino, che ha intrattenuto il pubblico, durante il momento conviviale, con brani tratti da diversi poeti, non ultimo Trilussa".