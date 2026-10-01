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Solidarietà | 01 ottobre 2026, 18:29

6° Memorial Monica Ligustro, a ottobre torna la StraCamporosso (Foto)

Proposta da Aceb con il patrocinio del Comune

6° Memorial Monica Ligustro, a ottobre torna la StraCamporosso (Foto)

Sport e solidarietà a Camporosso. Il 18 ottobre torna la StraCamporosso.

La nona edizione della manifestazione, il 6° Memorial Monica Ligustro, proposta da Aceb con il patrocinio del Comune prenderà il via alle 10. "I partecipanti si dovranno radunare dalle 8 presso il Palatenda di Bigauda e attendere la partenza che sarà verso le 10" - fanno sapere gli organizzatori - "Un omaggio verrà consegnato a tutti i partecipanti che dovranno affrontare 7,5 km. Alla fine della corsa non competitiva sono previsti un rinfresco e la premiazione".

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. "Le preiscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre presso l'agenzia CR in via Aldo Moro 16 a Vallecrosia al Mare. Si può trovare il regolamento su www.aceb-ets.com, sezione eventi" - sottolineano gli organizzatori - "Le preiscrizioni costano 10 euro mentre le iscrizioni sul posto 15 euro. Per informazioni si può contattare il 3458517448".

Elisa Colli

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