“Zaino Sospeso”: Lions e Leo insieme a Vallecrosia per sostenere le famiglie in difficoltà

Sabato 3 ottobre a Vallecrosia sarà ancora possibile donare materiale scolastico destinato alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi e dal Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli nell’ambito del service “Zaino Sospeso”.

Solidarietà, attenzione ai più giovani e vicinanza concreta alle famiglie in difficoltà. Sono questi gli obiettivi di “Zaino Sospeso”, il service promosso dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi e dal Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, nell’ambito dell’iniziativa Lions di rilevanza multidistrettuale dedicata alla raccolta solidale di materiale scolastico.

Sabato 3 ottobre, dalle ore 10:00 alle 11:30, presso i Giardini “Falcone e Borsellino” di Vallecrosia, si terrà la consegna del materiale didattico raccolto grazie alla generosità dei cittadini e alla collaborazione degli esercizi che hanno aderito all’iniziativa.

Zaini, libri, diari, penne, quaderni, pastelli, pennarelli, matite, astucci, album, forbicine, calcolatrici, righelli, squadre, compassi e tanti altri articoli utili per la scuola saranno messi a disposizione dei bambini e dei ragazzi appartenenti a famiglie che attraversano un momento di difficoltà.

Alla consegna saranno presenti anche l’Amministrazione comunale e i Servizi Sociali di Vallecrosia, ai quali sarà affidato il compito di individuare le situazioni di necessità e provvedere alla successiva distribuzione del materiale, garantendo così che quanto raccolto possa raggiungere concretamente chi ne ha bisogno.

L’appuntamento di sabato non rappresenterà soltanto il momento conclusivo della raccolta: chi lo desidera potrà infatti continuare a donare materiale scolastico anche in occasione della giornata di consegna.

«Lo Zaino Sospeso è un service semplice, ma dal significato molto concreto, sottolinea Gian Luca Di Rocco, Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi. Dietro un quaderno, uno zaino o un astuccio c’è qualcosa che va oltre il valore economico dell’oggetto: c’è la possibilità di consentire a un bambino o a un ragazzo di affrontare la scuola disponendo degli stessi strumenti dei propri compagni. Ed è proprio partendo da questi piccoli gesti che possiamo contribuire a costruire una comunità più attenta e solidale».

Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento congiunto di Lions e Leo, che vede generazioni diverse lavorare fianco a fianco con il medesimo obiettivo: trasformare la solidarietà in un servizio concreto rivolto al territorio.

«Come Lions, prosegue Di Rocco, crediamo molto nella collaborazione con i nostri Leo e nella capacità dei giovani di essere protagonisti del servizio alla comunità. Questa iniziativa ne è una dimostrazione e rappresenta pienamente lo spirito del nostro motto, We Serve: essere presenti dove c’è un bisogno e cercare, insieme, di dare una risposta».

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli rivolgono quindi un sentito ringraziamento a tutti i cittadini e agli esercizi commerciali che hanno già aderito alla raccolta, nonché a quanti vorranno recarsi presso il punto di raccolta per donare anche un piccolo ma utile oggetto di materiale scolastico, contribuendo così, con un semplice gesto di solidarietà, alla buona riuscita del progetto.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre, dalle ore 10.00 alle 11.30, ai Giardini “Falcone e Borsellino” di Vallecrosia.

Perché anche un piccolo gesto può riempire uno zaino e, soprattutto, contribuire a rendere più sereno il percorso scolastico di un bambino o di un ragazzo.