A Casa Serena di Sanremo il “Pomeriggio in Musica” dei quattro Lions Club (Foto)

Un pomeriggio di musica, sorrisi, partecipazione e autentica condivisione ha animato domenica 28 settembre la Residenza Protetta per Anziani “Casa Serena” di Sanremo, dove quattro Lions Club del territorio hanno dato vita al service “Pomeriggio in Musica”, dedicato agli ospiti della struttura.

A promuovere il service sono stati il Lions Club Ventimiglia, il Lions Club Bordighera Capo Nero Host e il Lions Club Ufficiali d’Italia Alpi Marittime, con il patrocinio e la partecipazione del Lions Club Sanremo Host, che ha voluto unirsi con entusiasmo all’iniziativa.

Per quasi due ore la musica è diventata il filo conduttore di un incontro che ha progressivamente coinvolto tutta la sala. Salvatore Marino, con la sua voce calda e coinvolgente, ha proposto un repertorio di brani molto conosciuti, immediatamente riconosciuti e cantati dagli ospiti. Fondamentale anche il contributo di Rino Aliquò, che ha curato con grande sensibilità la parte musicale e l’accompagnamento, creando il ritmo giusto per favorire una partecipazione spontanea e continua.

Non sono mancati momenti di ballo: anche una coppia di Lions si è cimentata sulla pista improvvisata, raccogliendo applausi, sorrisi e l’entusiasmo degli anziani presenti. Ma al di là delle singole esibizioni, ciò che ha reso particolarmente significativo l’appuntamento è stata la partecipazione degli ospiti di Casa Serena, che hanno cantato, battuto le mani, scherzato e condiviso con i Lions quasi due ore di serenità.

Straordinaria l’accoglienza riservata alla delegazione dal direttore Luca Ghiglione, dall’animatrice Huaira, dal personale e soprattutto dagli stessi residenti. Un clima di affetto e familiarità che ha immediatamente fatto cadere ogni distanza tra ospiti e volontari.

Per il Bordighera Capo Nero Host erano presenti il presidente Alberto Cavallucci e Rino Aliquò; per il Sanremo Host il vicepresidente Danilo Moraglia, Vincenzo Benza, Guido De Angeli e Domenico Frattarola, accompagnato da Graziella; per il Lions Club Ufficiali d’Italia Alpi Marittime Salvatore Marino; per il Lions Club Ventimiglia Adriana Catena e Roberto Sandoval Catena.

I saluti iniziali e conclusivi sono stati affidati al Past Governatore Vincenzo Benza, seguiti dagli interventi dei rappresentanti dei Club partecipanti.

L’iniziativa nasce da un’idea di Salvatore Marino, Adriana Catena, Roberto Catena, Rino Aliquò e Mauro Giordano, con l’obiettivo iniziale di affiancare Adriana Catena nel suo incarico di Officer distrettuale 2025/2026 dedicato al tema dell’invecchiamento. Da quella prima intuizione si è sviluppato nel tempo un vero e proprio percorso di servizio, costruito attraverso diverse esperienze e con una particolare attenzione alla scelta di un repertorio musicale capace non soltanto di intrattenere, ma soprattutto di coinvolgere direttamente gli anziani attraverso il canto, il ritmo e, quando possibile, anche il ballo.

Il progetto era già stato realizzato nella Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” di Bajardo, alla Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale e alla Fondazione Rachele Zitomirski, arrivando ora alla quarta tappa, Casa Serena di Poggio.

In diverse occasioni la musica ha prodotto momenti di particolare emozione, come a Bajardo, quando due ospiti in sedia a rotelle, trascinati dall’entusiasmo, si alzarono per iniziare a ballare, mentre altri anziani hanno voluto cantare insieme ai Lions.

«Abbiamo sempre ricevuto grandi ringraziamenti – spiegano i promotori – ma probabilmente il vero ringraziamento dobbiamo farlo noi. Ogni volta siamo tornati a casa più ricchi di quando siamo arrivati».

“Pomeriggio in Musica” rappresenta così un esempio semplice ma concreto dello spirito lionistico: non una manifestazione costruita soltanto per qualcuno, ma un momento vissuto insieme, dove il service diventa incontro, ascolto, vicinanza e condivisione. Ed è forse proprio nei sorrisi e nelle mani che accompagnano una vecchia canzone che il motto dei Lions, “We Serve”, trova una delle sue espressioni più autentiche.