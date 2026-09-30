Sanremo: al Mercato dei Fiori il 12 ottobre arriva il sottosegretario La Pietra, visita agli interventi da 16 milioni

Sarà il Mercato dei Fiori di Sanremo ad accogliere, lunedì 12 ottobre, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, senatore Patrizio Giacomo La Pietra. La visita istituzionale, organizzata su invito del Consiglio di Amministrazione di Amaie Energia e Servizi S.r.l., prenderà il via alle 10.30 nella struttura di via Quinto Mansuino. L'appuntamento rappresenterà un'occasione per fare il punto sul percorso di rinnovamento del Mercato dei Fiori e sugli interventi realizzati negli ultimi anni. Al centro dell'incontro ci saranno le opere destinate a rafforzare il ruolo della struttura nel comparto florovivaistico.

Il sottosegretario sarà accompagnato nella visita agli interventi che hanno interessato il complesso, a partire dal nuovo hub logistico e dalla nuova asta dei fiori. Nel programma sono inoltre compresi l'ammodernamento delle celle frigorifere e dei magazzini e la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico. Un insieme di opere che rientra in un più ampio programma di investimenti del valore complessivo di 16 milioni di euro, sostenuto anche attraverso risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo è quello di adeguare progressivamente la struttura alle esigenze del settore. Il Mercato dei Fiori viene così considerato una infrastruttura strategica per Sanremo e per l'intero Ponente ligure.

La visita del rappresentante del Governo consentirà inoltre ad Amaie Energia di illustrare direttamente lo stato di avanzamento del percorso di rinnovamento e le prospettive future della struttura. Il Mercato dei Fiori costituisce infatti un punto di riferimento per il comparto florovivaistico sanremese, storicamente legato all'economia del territorio e alla produzione e commercializzazione dei fiori. Gli interventi in corso e quelli già realizzati puntano a migliorarne la funzionalità, la logistica e l'efficienza. Particolare attenzione sarà riservata anche alle nuove dotazioni tecnologiche e alle opere legate alla sostenibilità energetica. La presenza del sottosegretario offrirà quindi anche un momento di confronto con gli operatori e con gli stakeholder territoriali.

Il programma della mattinata prevede alle 10.30 l'arrivo del sottosegretario, seguito dall'accoglienza e dalla visita al Mercato dei Fiori e alle opere realizzate. Alle 11.15 è previsto il rientro presso la sede di Amaie Energia e Servizi, dove si terrà il punto stampa. Successivamente, alle 11.40, La Pietra prenderà parte a un incontro riservato con le istituzioni, le associazioni di categoria e il Consiglio di Amministrazione di Amaie Energia e Servizi. Un momento destinato ad approfondire le tematiche del settore e il futuro della struttura sanremese. La conclusione della visita istituzionale è prevista alle 12.15.

L'appuntamento si inserisce dunque in una fase particolarmente significativa per il Mercato dei Fiori di Sanremo, interessato da un articolato programma di investimenti e ammodernamento. L'arrivo del sottosegretario La Pietra consentirà di presentare direttamente al Governo le trasformazioni realizzate e quelle previste, mettendo in evidenza il ruolo della struttura nel sistema produttivo locale. Al confronto parteciperanno anche le rappresentanze istituzionali e del mondo economico e associativo. Un'occasione per fare il punto sulle esigenze del florovivaismo e sulle prospettive di sviluppo di uno dei comparti caratteristici dell'economia sanremese.