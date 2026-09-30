Sanremo, sopralluogo in via Martiri: al via il progetto di riqualificazione con parcheggi, arredo urbano e verde pubblico

Un sopralluogo per fare il punto sulle esigenze della zona e avviare il percorso verso una nuova riqualificazione urbana. Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e il vicesindaco Fulvio Fellegara, accompagnati dai tecnici degli uffici comunali, hanno effettuato un sopralluogo in via Martiri. L’intervento rientra nella volontà dell’Amministrazione comunale di mettere mano ad alcune aree della città caratterizzate da una forte presenza residenziale e commerciale. L’obiettivo è predisporre un progetto capace di intervenire sul decoro urbano, tenendo conto delle necessità espresse dal territorio. Al centro dell’attenzione ci sono in particolare via Martiri e via Pietro Agosti, due arterie che presentano una elevata densità abitativa e commerciale.

Il progetto sarà predisposto dagli uffici tecnici comunali e dovrà partire da una valutazione puntuale delle caratteristiche della zona. Tra le principali necessità individuate dall’Amministrazione c’è quella di incrementare e organizzare gli spazi destinati alla sosta, con particolare attenzione ai posti auto e moto. Un tema che interessa direttamente sia i residenti sia le numerose attività commerciali presenti nell’area. L’intervento non si limiterà però alla viabilità e alla sosta: tra gli obiettivi indicati figurano anche la riqualificazione dell’arredo urbano e un miglioramento complessivo dell’immagine della zona. Un insieme di opere pensate per rendere gli spazi pubblici più ordinati e funzionali, intervenendo sulle criticità emerse nel corso degli anni.

Un altro elemento considerato prioritario riguarda il verde pubblico, attualmente particolarmente carente in questa parte della città. Il progetto dovrà quindi valutare la possibilità di introdurre nuovi elementi di verde e di migliorare la qualità degli spazi esistenti, in un contesto urbano fortemente caratterizzato da edifici, attività commerciali e traffico. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di costruire un intervento complessivo, evitando opere frammentarie e cercando di mettere in relazione le diverse esigenze della zona. Il sopralluogo di questa mattina è servito proprio a raccogliere ulteriori elementi utili alla fase di progettazione e a consentire ai tecnici di avere un quadro più preciso delle condizioni dell’area.

L’intervento era stato anticipato dallo stesso assessore Donzella nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quando era stata evidenziata la volontà dell’Amministrazione di procedere con un progetto dedicato a via Pietro Agosti e via Martiri. Ora il percorso entra nella fase operativa, con gli uffici chiamati a predisporre le prime ipotesi progettuali. La successiva definizione degli interventi dovrà tenere conto sia delle caratteristiche degli spazi disponibili sia delle esigenze di chi vive e lavora quotidianamente nella zona. Parcheggi, arredo urbano e verde rappresentano quindi i principali ambiti sui quali si concentrerà il lavoro, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la fruibilità di una delle aree maggiormente abitate e frequentate di Sanremo.