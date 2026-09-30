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Attualità | 30 settembre 2026, 08:11

Olivetta San Michele, pittura estemporanea: Giuliano Arras conquista il Premio Acquisto Farmacia Igea a Muriaglio (Foto)

Si classifica quinto al “Piemonte Colors”

Olivetta San Michele, pittura estemporanea: Giuliano Arras conquista il Premio Acquisto Farmacia Igea a Muriaglio (Foto)

Giuliano Arras di Olivetta San Michele conquista il Premio Acquisto Farmacia IGEA alla quinta edizione di “Piemonte Colors”, l’estemporanea d’arte curata da Paola Buzzi, andata in scena a Muriaglio, frazione di Castellamonte.

L'artista è, infatti, riuscito a classificarsi quinto al concorso di pittura estemporanea che si è svolto domenica 27 settembre.

I temi proposti per questa edizione erano tre: “I vicoli del Borgo”, “Panorami da Muriaglio” e “Uva, castagne e funghi di Muriaglio”. Le opere sono state scelte da una giuria, presieduta da Gloria Fava, composta da Marco D’Aponte, Anna Actis Caporale ed Ermanno Cottini.

Elisa Colli

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