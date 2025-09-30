Taggia, ecco come sarà il percorso ad anello che sostituirà il ponte sull’Argentina

Un percorso alternativo, pensato per garantire la continuità della pista ciclabile e della viabilità durante la demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Argentina. È quanto illustrato ieri sera in Consiglio comunale dal sindaco di Taggia, Mario Conio, che ha descritto nel dettaglio il progetto della bretella provvisoria, predisposto dalla struttura commissariale regionale.

Il tracciato prenderà avvio dal parcheggio di Amaie Energia, sulla sponda destra del torrente, per poi innestarsi a quota più alta lungo il corso dell’Argentina, collegandosi all’area di cantiere adiacente alla Darsena. In questa prima fase verrà realizzato un bypass ciclabile e pedonale, destinato in prospettiva a diventare anche viario, così da collegare la Darsena con la sponda destra. Da lì, il percorso proseguirà lungo la pista ciclabile fluviale già esistente, fino al ponte in corrispondenza del campo Sclavi. In quel punto la Regione prevede la posa di barriere in cemento tipo New Jersey, capaci di reggere eventuali urti di veicoli, per creare una corsia dedicata al transito. Questa consentirà l’attraversamento del torrente e l’immissione sulla strada provinciale in sponda sinistra, fino a raggiungere il sottopasso di Riva Ligure. Superata anche quell’area di cantiere, un ulteriore intervento consentirà di colmare il dislivello tra l’argine sinistro e la pista ciclabile, completando così l’anello che collegherà le due sponde.

Secondo quanto riferito dal sindaco, il progetto è stato già presentato alla Regione più di un mese fa ed è stato adottato dalla struttura commissariale. L’avvio operativo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, con l’obiettivo di avere la bretella funzionante contestualmente alla chiusura della pista ciclabile prevista per il 13 ottobre. “Si tratta di una soluzione che permetterà il transito in sicurezza durante le fasi di cantiere – ha spiegato Conio – garantendo la continuità dei collegamenti tra Taggia e Riva Ligure e la fruizione della ciclabile, seppur con inevitabili disagi”.