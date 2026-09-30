Bordighera, nuovi spazi per le associazioni sportive e piscina verso l'omologazione per gare nazionali e internazionali

Nuovi spazi a disposizione delle associazioni sportive e un percorso verso l'omologazione della piscina comunale per ospitare competizioni nazionali e internazionali. Sono le principali novità emerse questa mattina durante il sopralluogo al palazzetto dello sport di via Diaz, struttura comunale gestita dalla società My Sport. All'incontro hanno partecipato i vertici della società genovese, il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, l'assessore allo Sport Massimiliano Di Vito e Sergio Giribaldi, in rappresentanza di Bordighera Sport Hub. La rete, nata su impulso dell'Amministrazione comunale, riunisce le diverse realtà sportive presenti sul territorio cittadino.

Nel corso dell'incontro è stato raggiunto un accordo per il recupero degli spazi attualmente inutilizzati al piano superiore della piscina comunale. Gli ambienti saranno interessati da un intervento di ammodernamento e verranno destinati a diventare la sede di Bordighera Sport Hub, ma saranno anche messi a disposizione delle associazioni sportive della città. L'obiettivo è creare un punto di riferimento condiviso per le società e le realtà che operano a Bordighera, mettendo a disposizione ambienti utili per le loro attività. Un intervento pensato quindi non soltanto per la rete sportiva cittadina, ma anche per favorire maggiore collaborazione e coordinamento tra le diverse associazioni.

La novità riguarda anche direttamente la piscina comunale. Per l'impianto sarà infatti avviato un percorso di omologazione che permetterà di ospitare gare di livello nazionale e internazionale. Si tratta di un passaggio destinato ad ampliare sensibilmente le possibilità di utilizzo della struttura, consentendo alla città di candidarsi anche per manifestazioni sportive di maggiore rilievo. L'intervento si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione dell'impiantistica sportiva bordigotta e potrebbe rappresentare un'opportunità non solo per le società locali, ma anche per atleti e realtà sportive dell'intero comprensorio.

Il sopralluogo di questa mattina rappresenta quindi un ulteriore tassello nel progetto di potenziamento dell'offerta sportiva di Bordighera. Da una parte il recupero degli spazi consentirà alle associazioni di avere una sede e ambienti condivisi, dall'altra l'adeguamento della piscina potrebbe aprire le porte a competizioni di maggiore prestigio. Un percorso che vede coinvolti l'Amministrazione comunale, il gestore dell'impianto e Bordighera Sport Hub, con l'obiettivo di rendere il palazzetto di via Diaz sempre più centrale nella vita sportiva della città.