Ospedaletti candida tre progetti da 1 milione di euro per la messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Ospedaletti punta a ottenere i contributi statali previsti dalla legge di bilancio 2018 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, candidando tre interventi per un importo complessivo di 1 milione di euro. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Daniele Cimiotti, ha approvato la delibera che formalizza la richiesta di finanziamento per il triennio 2026-2028.

Gli interventi individuati riguardano tre aree sensibili del territorio: la messa in sicurezza del rio Crosio, per un importo di 150 mila euro; lavori di consolidamento al civico cimitero, con una previsione di spesa di 300 mila euro; e la messa in sicurezza delle strade e delle aree pubbliche, il progetto più rilevante con un valore di 550 mila euro. La decisione nasce dalla necessità di ridurre i rischi idrogeologici e garantire maggiore protezione a popolazione e infrastrutture, in un’area che presenta criticità geomorfologiche e idrauliche. Con questa candidatura, l’amministrazione comunale mira a reperire risorse essenziali per avviare opere di prevenzione e sicurezza.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 è stato approvato con l’elenco annuale delle opere da avviare nel 2026, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, come Ospedaletti, la normativa consente di richiedere fino a un massimo di 1 milione di euro. Il responsabile dell’Area tecnica è stato incaricato di predisporre e trasmettere tutta la documentazione necessaria per la domanda di contributo entro i termini stabiliti. La delibera, immediatamente esecutiva, è stata pubblicata all’albo pretorio il 24 settembre 2025.