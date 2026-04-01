Balneari, allarme a Taggia: Confesercenti "Incertezza sulle concessioni frena investimenti e turismo"

Clima di forte incertezza per gli operatori balneari del comprensorio di Taggia, con ripercussioni che rischiano di estendersi all’intero sistema turistico locale. A lanciare l’allarme è Ino Bonello, in rappresentanza di Confesercenti Provincia di Imperia, intervenuto sul tema delle concessioni demaniali marittime. “La situazione che stanno vivendo gli operatori balneari di Taggia è caratterizzata da un clima di estrema incertezza che rischia di compromettere non solo il lavoro delle imprese coinvolte, ma anche la qualità dell’offerta turistica dell’intero territorio”, dichiara Bonello.

L’associazione di categoria ribadisce la propria disponibilità a sostenere il comparto: “Confesercenti, come già avviene negli altri Comuni della provincia, è pronta a supportare ogni iniziativa che verrà decisa dal sindacato Fiba provinciale, con l’obiettivo di tutelare le imprese e garantire certezze normative a un comparto strategico per l’economia locale”. Secondo Confesercenti, il ruolo dei gestori di stabilimenti balneari va oltre la semplice attività imprenditoriale, configurandosi come un vero presidio sociale e territoriale. Gli operatori, infatti, garantiscono sicurezza lungo le coste, accoglienza turistica e contribuiscono alla valorizzazione del litorale.

“Gli operatori balneari non si limitano alla manutenzione delle strutture, ma garantiscono quotidianamente la sorveglianza delle aree di rischio, favoriscono l’accessibilità inclusiva delle spiagge e contribuiscono alla valorizzazione del nostro litorale”, sottolinea Bonello, evidenziando anche come si tratti in gran parte di imprese familiari con una forte continuità storica.

Il nodo centrale resta però quello delle concessioni: l’assenza di un quadro normativo stabile rischia di bloccare investimenti e strategie di crescita. “Non è possibile costruire strategie di crescita e investimenti senza un quadro chiaro e stabile. Servono risposte concrete e tempi certi per dare serenità agli operatori e garantire un futuro sostenibile al turismo balneare del nostro territorio”, conclude Bonello.

Confesercenti rinnova infine il proprio impegno al fianco delle imprese, auspicando un rapido superamento dell’attuale fase di incertezza.