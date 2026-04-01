Ventimiglia, decoro urbano e simboli pasquali: “I ramoscelli della rinascita” creano un’atmosfera festosa nel centro storico (Foto)

Piazza del Canto e via Piemonte a Ventimiglia si vestono di tradizione e colore. Con l’arrivo della Pasqua, la città di confine celebra la festività con un’iniziativa comunitaria promossa dal gruppo “Il filo che continua”. Volontari attivi, tra cui abitanti di via Piemonte e piazza del Canto, si dedicano con passione al decoro urbano e alla valorizzazione del centro storico.

Il progetto pasquale “I ramoscelli della rinascita” coinvolge anche simpatizzanti locali pronti a collaborare per abbellire le vie del quartiere e trasmettere un messaggio di speranza e comunità. Cuore dell’iniziativa sono i ramoscelli di ulivo decorati con simboli pasquali, collocati agli ingressi delle abitazioni, simbolo di pace, unità e fratellanza. "Ogni ramo porta colore e gioia nei vicoli del centro storico, dimostrando come piccoli gesti possano avere un grande impatto" - dicono gli ideatori - "L’iniziativa non solo abbellisce l’area urbana ma rafforza anche il senso di appartenenza e partecipazione attiva dei cittadini, trasformando ogni gesto in cura e rispetto per il territorio".

In questa Pasqua, la tradizione e l’impegno civico si incontrano, facendo di Ventimiglia una comunità più coesa e vivace. Creatività, solidarietà e amore per il proprio territorio rendono iniziative come quella di questo gruppo fondamentali per la vita sociale della città.