Ventimiglia: scuola primaria di via Veneto, concluso il percorso "Esploratori digitali" tra coding, robotica e IA

Si è concluso venerdì 25 settembre, con grande entusiasmo da parte dei partecipanti, il percorso del PN Estate "Esploratori Digitali", che ha visto protagonisti alcuni alunni della scuola primaria di via Veneto. Il progetto, realizzato nei pomeriggi di inizio settembre al termine delle attività didattiche, ha rappresentato un'originale occasione di apprendimento attraverso il gioco, la sperimentazione e la creatività. I bambini hanno affrontato le diverse attività con grande curiosità, impegno e voglia di mettersi alla prova, trasformando ogni appuntamento in una nuova scoperta. Un'avventura formativa pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della tecnologia in modo attivo, consapevole e divertente.

Il percorso ha proposto un vero e proprio viaggio nel mondo del digitale, attraverso un mix di logica, gioco e creatività. Gli alunni hanno sperimentato il coding unplugged, sia su carta sia all'aperto nel cortile della scuola, cimentandosi poi con le danze robotiche e con la robotica educativa grazie al simpatico Blue-Bot. Non sono mancati i giochi con il tangram e i blocchi per la realizzazione di figure, insieme alle prime esperienze di programmazione visuale a blocchi sulla piattaforma Scratch. Le attività hanno inoltre compreso esercitazioni di videoscrittura e diverse sfide con giochi didattici al computer, permettendo ai bambini di acquisire nuove competenze attraverso esperienze concrete e coinvolgenti.

Una parte del progetto è stata dedicata anche all'Intelligenza Artificiale, affrontata naturalmente attraverso strumenti e modalità adeguati all'età dei partecipanti. I piccoli "esploratori" hanno potuto conoscere alcune piattaforme come Code.org e Quick, Draw!, scoprendo in maniera semplice e divertente alcuni dei meccanismi alla base delle tecnologie che fanno ormai parte della vita quotidiana. Anche gli algoritmi sono stati trasformati in un'attività pratica: i bambini hanno infatti potuto comprenderne il funzionamento attraverso un'esperienza particolarmente gustosa, applicando i principi della sequenza e delle istruzioni alla realizzazione di una ricetta culinaria.

Il bilancio finale dell'esperienza è stato quindi pienamente positivo. Il percorso ha permesso ai bambini non soltanto di avvicinarsi agli strumenti tecnologici, ma soprattutto di imparare a utilizzarli in maniera attiva, sicura e consapevole, superando la dimensione dell'intrattenimento passivo. Accanto alle competenze digitali, le diverse attività hanno favorito lo sviluppo dell'autostima, dello spirito di squadra e della collaborazione, stimolando i partecipanti a confrontarsi con problemi e difficoltà da affrontare insieme. Un'esperienza che ha unito apprendimento e divertimento, offrendo ai piccoli alunni nuovi strumenti per orientarsi nel mondo digitale e sviluppare capacità di problem solving.