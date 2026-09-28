Ventimiglia, SPES celebra 30 anni con il concerto “Millennials Nostalgia” al Teatro Maccario

Ventimiglia si prepara a ospitare un appuntamento dedicato ai 30 anni di SPES. Domenica 11 ottobre, alle ore 17, il Teatro Comunale “Luigi Maccario” sarà sede del concerto “Millennials Nostalgia” dei Mercenari Rock Band, inserito nel programma “Una storia a colori”.

L’iniziativa propone un momento musicale legato alle celebrazioni per il trentesimo anniversario di SPES, realtà nata nel 1996 e attiva nell’estremo Ponente ligure. Nel corso degli anni l’associazione ha sviluppato servizi e strutture rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con attività nei territori di Ventimiglia e Bordighera.

Il concerto “Millennials Nostalgia”, affidato ai Mercenari Rock Band, si terrà domenica 11 ottobre alle ore 17 presso il Teatro Comunale “Luigi Maccario” di Ventimiglia.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Durante l’iniziativa sarà inoltre promossa una raccolta fondi, con offerta libera, destinata al finanziamento dei progetti SPES.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi organizzati nel contesto dei 30 anni dell’associazione, un anniversario che SPES sta celebrando attraverso iniziative rivolte alla comunità e al territorio.