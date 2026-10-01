Ventimiglia, Pro Loco Intemelia 26 e UNICEF in piazza per la Festa dei Nonni: un ulivo per l'infanzia

Un piccolo gesto per celebrare i nonni e, allo stesso tempo, sostenere i bambini e i progetti dedicati alla loro tutela. È questo il significato dell'iniziativa organizzata dalla Pro Loco Intemelia 26 insieme a UNICEF in occasione della Festa dei Nonni. Sabato 3 ottobre, a Ventimiglia, sarà possibile acquistare una piantina d'ulivo con un contributo solidale di 15 euro, destinato a sostenere i programmi e le campagne dell'organizzazione a favore dell'infanzia. Un appuntamento che vuole unire solidarietà, partecipazione e attenzione alla comunità.

L'ulivo è stato scelto non casualmente come simbolo dell'iniziativa. Le sue radici richiamano la famiglia, la memoria, la pace e la speranza nel futuro, valori che assumono un significato particolare proprio nella giornata dedicata ai nonni. Le generazioni più anziane rappresentano infatti la memoria e le radici della società, mentre i bambini ne costituiscono il futuro. Un legame tra passato e domani che l'iniziativa vuole sottolineare attraverso un gesto semplice e concreto, trasformando una piccola pianta in un messaggio di cura e solidarietà.

La mattinata sarà inoltre arricchita dalla presenza del gruppo ART.e della Pro Loco Intemelia 26, con alcuni artisti del Collettivo che saranno presenti al gazebo istituzionale. L'obiettivo è aggiungere alla giornata anche una componente artistica e culturale, attraverso colori, creatività e partecipazione. "Anche la cultura, proprio come un ulivo, necessita di radici solide, cura e dedizione per germogliare", sottolineano gli organizzatori, evidenziando il filo conduttore che lega arte, comunità e solidarietà.

L'appuntamento è fissato sabato 3 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 in via Repubblica, all'angolo con via Roma, dove sarà allestito il punto dedicato all'iniziativa. Con un contributo di 15 euro sarà possibile portare a casa una piantina d'ulivo e, contemporaneamente, contribuire alle attività di UNICEF a tutela dell'infanzia. La cittadinanza è invitata a partecipare a una mattinata pensata per trasformare la celebrazione della Festa dei Nonni in un'occasione concreta di solidarietà.

Un ulivo che diventa quindi simbolo di radici, crescita e futuro, in un'iniziativa che mette idealmente in relazione nonni e bambini. "Un piccolo gesto, una grande storia da far crescere" è il messaggio scelto dalla Pro Loco Intemelia 26 per l'appuntamento: un invito a sostenere una causa di valore sociale e a far diventare la Festa dei Nonni anche un momento di attenzione verso le nuove generazioni.