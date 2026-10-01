Ventimiglia, alla Santa Marta un avvio di anno scolastico nel segno della continuità e della famiglia

È suonata il 1° settembre 2026 la prima campanella per gli inserimenti partecipati alla scuola dell'infanzia paritaria Santa Marta di Ventimiglia, dando ufficialmente il via al nuovo anno scolastico. Un percorso costruito insieme alle famiglie, con l'obiettivo di accompagnare bambini e genitori verso un momento particolarmente importante come quello dell'inserimento. Alla partenza hanno contribuito due open day, due appuntamenti dedicati al progetto continuità con i nidi d'infanzia "Il Girasole" e "L'Aquilone" e un incontro con le famiglie organizzato nel mese di giugno. Un lavoro preparatorio pensato per favorire la conoscenza reciproca e costruire, passo dopo passo, quella fiducia necessaria ad affrontare serenamente l'ingresso a scuola.

Dopo appena una settimana e mezzo di frequenza, i bambini più piccoli hanno già affrontato con successo la loro prima giornata completa alla Santa Marta, vivendo con serenità anche due momenti particolarmente significativi della quotidianità scolastica: il pranzo e la nanna. Un risultato che la scuola considera particolarmente importante e che rappresenta il frutto del percorso iniziato nei mesi precedenti insieme alle famiglie. La sorpresa è arrivata anche la settimana successiva, a partire dal 7 settembre, quando la campanella è suonata anche per i bambini grandi e mezzani. Molti di loro hanno immediatamente riconosciuto i compagni incontrati durante le attività di continuità, ritrovando volti già familiari all'interno del nuovo ambiente.

La conoscenza maturata nei mesi precedenti ha così contribuito a rendere più naturale l'avvio dell'anno scolastico. I bambini si sono presi per mano, hanno condiviso il momento del pranzo e si sono addormentati vicini, vivendo gli spazi della scuola con una serenità che ha riempito di soddisfazione insegnanti e famiglie. "Questo traguardo così rapido è il risultato di un ponte solido costruito tra nido, scuola dell'infanzia e famiglie", sottolineano dalla scuola. Un percorso nel quale la reciproca fiducia ha avuto un ruolo centrale e che ha permesso di iniziare la nuova avventura educativa nel migliore dei modi.

Anche alla scuola primaria l'anno è partito fin dal primo giorno a pieno ritmo, con l'orario delle lezioni completo e il servizio mensa già operativo. I libri di testo sono inoltre già disponibili e il team degli insegnanti si presenta consolidato e animato da grande entusiasmo. Tra le caratteristiche dell'offerta formativa c'è anche l'insegnamento della lingua inglese affidato a una maestra madrelingua. Per i bambini e le bambine della classe prima l'accoglienza è stata pensata attraverso giochi e attività svolte nel cortile della scuola, per accompagnare i nuovi alunni nei primi giorni e favorire la conoscenza degli spazi e dei compagni.

Il calendario dei prossimi mesi prevede inoltre diversi progetti dedicati alla crescita e alla formazione degli alunni. Dal 1° ottobre prenderanno il via le lezioni di educazione motoria, affidate a un insegnante professionista, mentre sempre nel mese di ottobre inizierà il progetto musica, curato dal maestro Franco Cocco. A gennaio sarà invece la volta del progetto teatro, condotto dalla maestra Silvia Villa. Un percorso che accompagnerà gli alunni fino alla conclusione dell'anno scolastico e che culminerà con una rappresentazione sul palcoscenico del teatro di Ventimiglia, offrendo ai bambini l'occasione di mettere in pratica quanto appreso durante i mesi di attività.

Il prossimo appuntamento coinvolgerà invece tutta la comunità scolastica. Venerdì 2 ottobre alle 10.45, nel cortile della scuola, sarà celebrata da don Cristian la Santa Messa di inizio anno scolastico. La giornata coinciderà con la festa dei nonni e, per questo motivo, la scuola ha invitato tutte le nonne e tutti i nonni delle alunne e degli alunni a partecipare alla celebrazione. Nel pomeriggio saranno inoltre attesi i nonni dei bambini e delle bambine della scuola dell'infanzia. Un momento pensato per riunire attorno alla comunità scolastica le diverse generazioni e dare ufficialmente il benvenuto al nuovo anno, dopo un avvio caratterizzato dalla continuità tra servizi educativi, scuola e famiglie.