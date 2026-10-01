Bordighera, la stagione del Festival delle Ragazze con “Il Bordigotto” di Angelica Pellegrino

Prende il via la stagione culturale autunno-inverno 2026/2027 dell’Associazione Culturale Il Festival delle Ragazze. Il primo appuntamento è in programma giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, con la presentazione del libro “Il Bordigotto” di Angelica Pellegrino, pubblicato da Edizioni Leucotea.

A dialogare con l’autrice sarà la scrittrice Raffaella Fenoglio.

“Il Bordigotto” nasce come un omaggio visivo a Bordighera, città di confine e perla della Riviera dei Fiori, attraverso una serie di illustrazioni ispirate allo stile iconico delle copertine del New Yorker. Le tavole, concepite come copertine settimanali, raccontano diversi frammenti della vita locale, proponendo angoli nascosti, prospettive impreviste, sfumature di colore e atmosfere legate al territorio.

L’opera non si limita alla semplice rappresentazione di luoghi e vedute, ma sviluppa un percorso visivo che intreccia osservazione, memoria e legame affettivo con Bordighera.

Angelica Pellegrino, illustratrice e autrice legata a Bordighera e al suo territorio, esprime nel progetto una cifra stilistica basata sulla ricerca visiva ed emozionale. Con “Il Bordigotto”, edito da Leucotea, coniuga grafica contemporanea e narrazione locale, raccontando l’identità e l’anima della propria città attraverso uno sguardo artistico e innovativo.

L’appuntamento del prossimo 8 ottobre inaugura così il calendario autunno-inverno dell’Associazione Culturale Il Festival delle Ragazze, realtà del territorio ligure impegnata nella promozione della cultura, delle arti e di iniziative sociali. Attraverso incontri letterari, rassegne ed eventi multidisciplinari, l’associazione promuove occasioni di dialogo, valorizza i talenti locali e favorisce la partecipazione della comunità durante tutto l’anno.