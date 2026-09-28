Imperia, liberato alla foce dell’Impero il cigno curato dal CRAS di Cadibona

Quest’oggi, in prossimità della foce del torrente Impero, a Imperia, è stato restituito alla libertà il cigno soccorso nei giorni scorsi e successivamente curato presso il CRAS di Cadibona.

Dopo il periodo di cure, l’animale è stato giudicato guarito e ha potuto fare ritorno al proprio ambiente naturale. La liberazione è stata resa possibile grazie all’intervento congiunto di Terra di Confine di Taggia, con il volontario Renzo Restani, e di Giuseppe Gandolfi, guardia zoofila conosciuta sul territorio.

L’operazione si è svolta sotto la supervisione e con l’autorizzazione degli enti preposti.

Per il cigno, ormai ristabilito, è iniziata così una nuova fase in libertà.

Un ritorno alla natura accompagnato dall’augurio di tutti: buon volo e buona vita.