lunedì 12 ottobre
Imperia, il 13 ottobre una dimostrazione di Protezione civile al porto per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei disastri naturali
Imperia, il 13 ottobre una dimostrazione di Protezione civile al porto per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei disastri naturali
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Attualità | 28 settembre 2026, 15:00

Imperia, liberato alla foce dell’Impero il cigno curato dal CRAS di Cadibona

Il ritorno in libertà è avvenuto con il supporto di Terra di Confine di Taggia e dei volontari Renzo Restani e Giuseppe Gandolfi

Quest’oggi, in prossimità della foce del torrente Impero, a Imperia, è stato restituito alla libertà il cigno soccorso nei giorni scorsi e successivamente curato presso il CRAS di Cadibona.

Dopo il periodo di cure, l’animale è stato giudicato guarito e ha potuto fare ritorno al proprio ambiente naturale. La liberazione è stata resa possibile grazie all’intervento congiunto di Terra di Confine di Taggia, con il volontario Renzo Restani, e di Giuseppe Gandolfi, guardia zoofila conosciuta sul territorio.

L’operazione si è svolta sotto la supervisione e con l’autorizzazione degli enti preposti.

Per il cigno, ormai ristabilito, è iniziata così una nuova fase in libertà. 

Un ritorno alla natura accompagnato dall’augurio di tutti: buon volo e buona vita.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium