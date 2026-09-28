Convivialità e promozione, Dolceacqua ospita la Festa Nazionale del Plein Air (Foto)

Fine settimana di convivialità e promozione. Dolceacqua ospita la Festa Nazionale del Plein Air. Anche quest'anno il Borgo dei Doria ha avuto l'opportunità di accogliere l'evento organizzato da PleinAir in collaborazione con l’Associazione Paesi Bandiera Arancione.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di diciannove equipaggi, per un totale di quarant'un persone. Un’occasione per far conoscere e vivere il borgo attraverso la cultura, le tradizioni, le eccellenze enogastronomiche e la bellezza del territorio.

È stata anche un’importante opportunità per promuovere la produzione locale con una degustazione dedicata alla michetta e al Rossese di Dolceacqua, due eccellenze che raccontano la storia e l’identità del territorio.