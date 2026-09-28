Tre testimonianze di esperienze vissute, Ventimiglia ospita "Memoria è giustizia" (Foto)

"Memoria è giustizia". Il 2 ottobre alle 19 nel salone parrocchiale di Sant'Agostino a Ventimiglia si potranno ascoltare tre testimonianze di esperienze vissute.

Saranno, infatti, testimoni e portatori di memorie Marina Marin, referente del presidio Libera Hyso, Cristian Papini, direttore della Caritas Intemelia, Donatella Albano, ex senatrice, e Nicola De Palo, autore del libro "Omicidio di Stato".

Un incontro pubblico proposto dal presidio di Libera Ventimiglia "Hyso Telharaj". "Tratteremo temi diversi, importanti e di grande attualità, esposti da testimoni che li hanno vissuti in prima persona e ce ne parleranno, affinché attraverso la memoria possiamo condividere un percorso comune alla ricerca della giustizia perché la fame di giustizia e verità non si esaurisca" - dicono gli organizzatori - "I relatori saranno Cristian Papini che si soffermerà sul tema 'Migrazioni, tratta, sfruttamento lavorativo', Donatella Albano è una coraggiosa testimone delle 'Mafie nel Ponente', Nicola De Palo è uno scrittore che racconta con il libro 'Omicidio di Stato' la storia dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni, scomparsi e mai ritrovati in Libano, in circostanze inquietanti, il 2 settembre 1980, tra segreti e intrighi di Stato, traffico d'armi internazionale e mafie. Al termine dell'evento sarà servito un apericena preparato dalle ragazze e ragazzi della Spes".