Carburanti, arriva il tetto di Eni e Ip: anche a Sanremo prezzi in calo (Foto)

Scatta quest'oggi il tetto massimo dei prezzi dei carburanti per i distributori Eni e Ip, e anche a Sanremo si iniziano a notare le prime differenze.

Secondo quanto deciso dai due colossi della distribuzione, il prezzo del gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro, mentre la benzina dovrà fermarsi obbligatoriamente a 1,99 (rimanendo quindi sotto quella soglia simbolica dei due euro che alcune settimane fa è stata superata, segnando un caso storico): il carburante in queste stazioni costerà quindi, in media rispetto agli altri, circa 20 centesimi in meno al litro.

E già da stamattina, attraversando la città e i punti in cui le pompe di benzina si trovano, si può notare che i prezzi sono già stati modificati in buona parte di esse e come questa differenza sia già tangibile, superando in alcuni casi anche quella differenza media citata in precedenza.

Un cambiamento già notato dagli automobilisti, tanto che hanno già iniziato a formarsi le prime (seppur corte) code ai distributori, per approfittare di un ritorno ai prezzi pre agosto.

La domanda ora resta una: quanto durerà questo cambio di prezzo? Da parte delle associazioni di categoria e degli enti sono stati lanciati degli allarmi, per le ripercussioni che questa manovra potrebbe avere sulla concorrenza. Da un lato c'è la possibilità che tutti scelgano di abbassare i prezzi, però è anche possibile che visti i costi questo non accada (mentre Eni ha assicurato di compensare i costi). C'è poi anche la questione della concorrenza sui mercati, su cui sono già state convocate delle riunioni.

Insomma, per gli automobilisti sanremesi il beneficio è già concreto e, almeno per il momento, permette di tornare a fare il pieno a prezzi più contenuti rispetto alle ultime settimane. Resta però da capire se si tratterà di un effetto destinato a durare oppure di una parentesi temporanea: le prossime settimane saranno decisive per capire se il nuovo tetto dei prezzi innescherà un adeguamento generalizzato del mercato o se le differenze tra i vari distributori rimarranno marcate.