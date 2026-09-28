Ventimiglia ospita "B-Solutions 3.0", l’evento conclusivo del progetto sulla mobilita transfrontaliera

Giunge a conclusione il percorso del progetto "B-Solutions 3.0 – Public services for people moving across borders", promosso dall’Association of European Border Regions (AEBR) in collaborazione con la Commissione europea e sviluppato dal Comune di Ventimiglia insieme alla Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF).

L'evento finale di restituzione si terrà martedì 29 settembre 2026, a partire dalle ore 10:00, nella cornice della Fortezza dell’Annunziata a Ventimiglia. L'incontro rappresenterà un tavolo di confronto tra amministratori e stakeholder istituzionali per analizzare le proposte e tracciare le future linee di sviluppo della cooperazione tra Italia e Francia.

L'iniziativa si è focalizzata sull'analisi e sul superamento degli ostacoli di natura giuridica e amministrativa che condizionano la gestione dei servizi pubblici transfrontalieri, con particolare riferimento alla rete del trasporto pubblico locale. Gli approfondimenti tecnici hanno mirato all'individuazione di soluzioni operative per agevolare gli spostamenti quotidiani di residenti, lavoratori frontalieri, studenti e turisti lungo la fascia di confine.

Tra gli ambiti d'intervento esaminati figura il potenziamento della linea 25 Zestbus sulla tratta Mentone–Tenda. Lo studio ha valutato le opzioni praticabili per l'estensione dell'offerta sul territorio italiano, prendendo in considerazione l'incremento delle frequenze di passaggio e una complessiva riorganizzazione dell'accessibilità al servizio per l'utenza italo-francese.