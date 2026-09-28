Turismo, in Liguria arrivano i 3 e 4 Stelle "Superior": più qualità per le strutture ricettive

Una nuova fascia di qualità entra nella classificazione delle strutture ricettive liguri, con l'obiettivo di adeguare il sistema all'evoluzione dell'offerta e alle esigenze di una domanda turistica sempre più attenta a servizi, comfort e standard qualitativi. La Regione Liguria introduce infatti la denominazione aggiuntiva "Superior" per gli alberghi a 3 e 4 stelle che presentano caratteristiche qualitative superiori rispetto a quelle normalmente richieste per la propria categoria, senza però possedere ancora tutti i requisiti necessari per accedere rispettivamente alle 4 e alle 5 stelle.

Nascono così i 3 Stelle Superior e i 4 Stelle Superior, due fasce intermedie pensate per riconoscere e valorizzare gli investimenti compiuti dalle strutture ricettive per migliorare la propria offerta. L'attribuzione della qualifica sarà legata a specifici requisiti previsti dalla nuova Tabella Qualifica Superior, secondo un meccanismo analogo a quello già previsto per la denominazione "Lusso" riservata agli alberghi a 5 stelle di massima eccellenza.

La novità viene presentata dalla Regione anche come uno strumento per rafforzare la competitività del turismo ligure, favorendo un'offerta maggiormente articolata e capace di rispondere alle diverse esigenze dei visitatori. Particolare attenzione viene posta anche sul turismo congressuale e professionale, considerato un segmento strategico per incrementare le presenze al di fuori dei periodi tradizionalmente più legati alle vacanze.

"Il turismo è una risorsa fondamentale per la Liguria: il nostro impegno è per promuovere una ricettività sempre più qualificata e proseguire nel lavoro di destagionalizzazione. Questa novità rappresenta un'opportunità importante in questo senso, anche per il turismo congressuale e professionale, un segmento che vogliamo continuare a far crescere in Liguria" – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

"Chi viaggia per lavoro, partecipa a congressi o prende parte a grandi eventi cerca strutture con standard elevati, servizi efficienti e un'offerta capace di adattarsi a esigenze diverse. Le nuove fasce Superior ampliano questa possibilità, introducendo un livello ulteriore di qualità all'interno delle categorie più diffuse. Significa rendere la Liguria ancora più competitiva e attrattiva anche per congressi, eventi e turismo business, contribuendo a generare presenze durante tutto l'anno" – aggiunge Bucci.

Sulla nuova classificazione interviene anche l'assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi, che sottolinea come la qualifica sia stata pensata per dare visibilità a un percorso di crescita che fino a oggi non trovava un riconoscimento specifico. "Con i 3 e 4 Stelle Superior introduciamo un riconoscimento che mancava nel nostro sistema di classificazione. Un albergo può investire, rinnovarsi e aumentare sensibilmente la qualità dei propri servizi senza avere ancora tutti i requisiti necessari per passare alla stella successiva".

"Fino a oggi questo miglioramento non emergeva pienamente dalla classificazione; con la qualifica Superior potrà invece essere riconosciuto e comunicato in modo più chiaro al cliente. Vogliamo premiare chi investe nella qualità e rendere il sistema più aderente alle aspettative di una domanda turistica sempre più evoluta e attenta ai servizi offerti" – conclude Lombardi.