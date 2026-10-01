Tavolo del Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto e Trans-locare di Raffaella Grasso: domani a Sanremo la presentazione in piazza Cassini

Domani, venerdì 2 ottobre, alle 18, lo spazio di piazza Cassini 10/11 ospiterà la presentazione del Tavolo del Mediterraneo del maestro Michelangelo Pistoletto. L'opera consiste in un grande tavolo dal piano specchiante sagomato con la forma del bacino del Mar Mediterraneo, attorno al quale sono disposte le sedute dei 22 Paesi che vi si affacciano, differenti per forma, materiali, storia e provenienza: un simbolo in cui ogni cultura mantiene la propria identità trovando posto in uno spazio comune.

A seguire, la presentazione dell’opera Trans-locare della scrittrice Raffaella Grasso (Bonaccorso Editore), un volume che si arricchisce della prefazione firmata dal sindaco Alessandro Mager. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali, propone un percorso emozionante incentrato sui temi del cambiamento, della memoria e della ricerca di un nuovo modo di abitare i luoghi e le relazioni.

Nel suo volume, Raffaella Grasso racconta il trasloco non solo come spostamento fisico ma come vera e propria esperienza dell’anima, nata dalla scelta personale di lasciare Roma dopo cinquant’anni per approdare in Liguria, a Sanremo. Attraverso una scrittura intensa ed elegante, l'autrice instaura – come evidenzia il sindaco Alessandro Mager nella prefazione – una “comunicazione autentica con la città e i suoi abitanti”, dando vita a un viaggio “ispirato da una ricerca introspettiva, dall’intreccio di presente, passato e futuro che si rincorrono di parola in parola”.

Ad arricchire il pomeriggio sarà il suggestivo ed armonioso connubio tra musica e parole offerto dalla Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere”, i cui intermezzi musicali accompagneranno l'incontro. All'evento sarà presente l’assessore alla cultura Enza Dedali. Al termine della presentazione è previsto un momento dedicato al firma-copie con l'autrice.