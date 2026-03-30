Sanremo, ai Martedì Letterari l'anteprima nazionale con Nicola Santini

Appuntamento di prestigio oggi, lunedì 30 marzo alle ore 16.30, ai Martedì Letterari con l’anteprima nazionale del nuovo libro di Nicola Santini, dal titolo “Un po’ d’Istruzione un po’ distruzione. Trentuno classici riveduti e corretti” (De Nigris).

Direttore del settimanale Vero, giornalista, opinionista e volto noto della televisione, Santini propone un’opera originale che rilegge i grandi classici della letteratura con uno sguardo personale, ironico e sorprendentemente libero. Il libro nasce da un momento di riflessione personale: alla soglia dei cinquant’anni, tra ricordi e consapevolezze maturate nel tempo, l’autore ripercorre trentuno opere che hanno segnato la sua formazione.

Romanzi amati, talvolta subiti o persino fraintesi, riemergono durante un trasloco e diventano occasione per una rilettura senza reverenza. Ne scaturisce un racconto che restituisce umanità ai personaggi e agli autori, osservati non più come miti intoccabili ma come artigiani della parola, fragili e profondamente attuali. Un’operazione culturale che libera i classici dalla retorica scolastica per riportarli nella quotidianità dei lettori.

Il volume, con prefazione di Concita Borrelli, si inserisce nel percorso professionale di Santini, da sempre attento al valore delle storie e alla comunicazione. Dopo gli studi negli Stati Uniti e la specializzazione in galateo internazionale – disciplina di cui è considerato tra i massimi esperti in Italia – ha costruito una carriera tra editoria e televisione.

Lanciato da Maurizio Costanzo, ha collaborato con numerosi volti noti del piccolo schermo, tra cui Antonella Clerici e Silvia Toffanin, partecipando a programmi di successo e affermandosi anche come esperto di bon ton e cultura del ricevere.