Debutta con una serata speciale dedicata a Pino Daniele la collaborazione tra il Festival di Villa Arconati e il Club Tenco.

Lunedì 13 luglio (ore 21.00) a Castellazzo di Bollate (Milano) nell’ambito del prestigioso festival, andrà in scena una novità per la manifestazione: la proiezione di “Pino Daniele. Nero a metà”, docufilm diretto da Marco Spagnoli e scritto insieme a Stefano Senardi, Presidente onorario del Club Tenco e da sempre personaggio centrale della discografia e della musica di qualità, a livello italiano ed internazionale.

A introdurre la proiezione l’intervista di Eddi Berni, autore e conduttore radiofonico da oltre trent'anni protagonista della divulgazione musicale italiana, con il critico cinematografico, giornalista, regista, e sceneggiatore Marco Spagnoli.

Candidato tre volte al David di Donatello, ha vinto due Nastri d’Argento con i suoi documentari sull’entertainment (“Enrico Lucherini – Ne ho fatte di tutti i colori”; “Walt Disney e l’Italia: Una storia d’amore”; “Franco Battiato – La Voce del Padrone”). Ha scritto e diretto diversi documentari distribuiti da Rai Documentari e da Major americane come NBCUniversal, The Walt Disney Company, Viacom – Paramount e A&E Networks. Insegna Documentario presso il Master di Writing della Luiss Business School e il suo corso sulla preparazione di Pitch per documentari è disponibile Worldwide sulla piattaforma globale di e-learning Domestika. Consulente di Festival ed eventi internazionali come il Bifest di Bari è Direttore del Gala Cinema e Fiction. È membro votante dell’Accademia del David di Donatello, dell’European Film Academy e dei Golden Globes.

Nel 2025 proprio per “Pino Daniele – Nero a Metà”, che in soli tre giorni ha realizzato oltre mezzo milione di incassi e quasi 60.000 presenze in sala, ha ricevuto insieme a Stefano Senardi il Premio Capri – Hollywood per il Miglior Documentario.

“Pino Daniele. Nero a metà” racconta i primi anni della carriera di Pino Daniele a Napoli, ripercorrendo la traiettoria musicale e umana di uno dei più importanti musicisti italiani, capace di segnare e innovare profondamente la canzone napoletana e la musica d’autore.

La scelta di dedicare una serata a Pino Daniele acquista un significato particolare anche perché l’artista fu protagonista dell’edizione 2009 del Festival bollatese. Si unisce a questo il desiderio di creare una collaborazione tra la storica rassegna a Villa Arconati che da 38 edizioni prosegue nel suo viaggio alla ricerca delle musiche possibili, e il Club Tenco, associazione culturale che da oltre 50 anni tutela e promuove la musica d’autore in Italia.

La serata si chiuderà naturalmente in musica, con lo showcase di Chiarè (Chiara Ianniciello), giovane talento d’autore che partecipa a “Pino Daniele. Nero a metà” suonando un brano di Pino Daniele nei titoli di coda. Chiarè, contrabbassista capace di scrivere brani jazz d’autore – uno dei tanti piccoli miracoli che Napoli e dintorni sanno ancora donare alla musica – si esibirà in duo con Miriam Fornari al pianoforte.

L’artista classe 1999 si è già distinta per il suo talento, ricevendo diversi riconoscimenti, tra cui nel 2026 il Premio Gianmaria Testa con il brano “Ago e Filo” – focus track di “SEI”, suo secondo album uscito nel gennaio 2026 – nel 2025 la targa argento “Richiamo alla Tradizione Partenopea”, nell’ambito del “Musicante Award – Premio Pino Daniele” per l’interpretazione di “Core Fujente” e nel 2023 il Premio Bianca d’Aponte 2023 (vittoria assoluta e premio per la Miglior Composizione).