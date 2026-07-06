"La memoria è il cambiamento": a Bordighera una serata dedicata alle vittime della strage di via D'Amelio e a tutte le vittime innocenti delle mafie (Foto)

"La memoria è il cambiamento". Una serata dedicata alle vittime della strage di via D'Amelio e a tutte le vittime innocenti delle mafie verrà proposta il 19 luglio nelle case libere in via Cornice dei due Golfi a Bordighera.
Il programma dell'evento prevede alle 19 un apericena ad offerta mentre alle 20.30 uno spettacolo. Dopo i saluti istituzionali, si esibiranno le bande giovanili di Borghetto San Nicolò e di Ventimiglia, dirette dai maestri Diandra Di Franco e Luca Anghinoni.
Si terranno, poi, a cura dei ragazzi del Castello dei destini cambiati, la sfilata della partecipazione, i video per il volontariato, le maschere dell'antimafia, il teatro Kamishibai: vita da giovani e il podcast 'la bellezza della diversità'.