Ventimiglia, successo per il debutto della pista da ballo al Belvedere del Resentello con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra

Esordio positivo per la nuova pista da ballo allestita sul Belvedere del Resentello, che ha accolto un numeroso pubblico in occasione della serata inaugurale animata dalla coinvolgente esibizione della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra.

Un appuntamento che ha trasformato uno dei luoghi più suggestivi della città in uno spazio di festa, musica e convivialità, richiamando cittadini, famiglie e turisti che hanno condiviso una serata all'insegna del divertimento.

"L'entusiasmo e la partecipazione registrati al debutto della pista da ballo sono motivo di grande soddisfazione – dichiara l'assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Tiziana Faedda –. Vedere così tante persone ballare, sorridere e vivere il Belvedere del Resentello conferma la bontà della scelta di valorizzare questo spazio con iniziative capaci di unire generazioni diverse e offrire occasioni di socialità durante l'estate. L'esibizione della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra ha saputo coinvolgere il pubblico con energia e tradizione, regalando un'atmosfera speciale. Quella di Sabato sera è stata soltanto la prima serata della rassegna "Resentello si balla", un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà l'estate con spettacoli e serate danzanti pensati per coinvolgere tutte le fasce d'età, dai più giovani agli appassionati del ballo tradizionale. I prossimi appuntamenti sono già in programma per mercoledì, con i “Mariella Group” alle 21.30 e per giovedì, quando sul palco del Belvedere del Resentello si esibiranno gli Ipanema Show, sempre alle ore 21.30, pronti a regalare un'altra serata di musica, ballo e divertimento. L'obiettivo è quello di rendere il Belvedere del Resentello un punto di riferimento per il divertimento e l'aggregazione, arricchendo l'offerta turistica e di intrattenimento della nostra città e offrendo occasioni di incontro aperte a tutta la comunità."