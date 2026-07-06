Ceriana protagonista di "Oltrelariva": il grazie del sindaco Caviglia a Regione Liguria e a Fare Musica

Un sentito ringraziamento a Regione Liguria, nella persona dell'assessore regionale Luca Lombardi, e all'Associazione Culturale "Fare Musica" per aver organizzato a Ceriana una tappa della rassegna "Oltrelariva – L'Entroterra in Musica". È il messaggio espresso dal sindaco Maurizio Caviglia, che ha voluto sottolineare l'importanza dell'iniziativa per la promozione del territorio.

La manifestazione, fortemente voluta dall'assessore Lombardi e ospitata in diversi comuni dell'entroterra ligure, punta infatti a valorizzare i piccoli borghi, facendone conoscere tradizioni, patrimonio culturale e bellezze paesaggistiche attraverso il linguaggio universale della musica.

«Siamo orgogliosi che Ceriana sia stata scelta come una delle tappe di questa iniziativa», ha evidenziato il sindaco Caviglia, rimarcando come eventi di questo genere rappresentino un'importante occasione di promozione per il paese e per tutto l'entroterra.

Per l'amministrazione comunale, "Oltrelariva – L'Entroterra in Musica" costituisce un esempio concreto di come la cultura possa diventare uno strumento di valorizzazione del territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità, identità locale e sviluppo turistico. Un percorso che, attraverso la musica, accende i riflettori sui borghi liguri e sulle loro eccellenze, offrendo nuove opportunità di conoscenza e di crescita.