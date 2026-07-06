Dolceacqua, nuovi appuntamenti estivi con il Ghost Tour di Autunnonero nel borgo dei Doria

Dopo la prima data estiva, il Ghost Tour Dolceacqua torna con due appuntamenti consecutivi: venerdì 10 e venerdì 17 luglio, alle 22:00, nel cuore del borgo dei Doria.



L’esperienza narrativa immersiva di Autunnonero accompagnerà il pubblico tra i carrugi della Téra, il nucleo più antico di Dolceacqua, in un percorso dedicato alla storia, alle leggende e al folklore del borgo, fino all’ingresso notturno al Castello dei Doria, aperto eccezionalmente in orario serale per le ultime tappe del tour.



Venerdì 10 luglio il Ghost Tour sarà condotto da Giovanni De Mattia e Ambra Ghiglione. Venerdì 17 luglio sarà invece la volta di Giacomo Oggero e Caterina D’Angelo, al loro debutto come Storyteller del Ghost Tour Dolceacqua.



La nuova edizione del tour è stata completamente rinnovata nella struttura del racconto, nel ritmo della narrazione a due voci e nell’approfondimento dei temi storici e folklorici che attraversano il percorso: un’esperienza ancora più immersiva, che vuole far rivivere l’immaginario e la vita quotidiana degli abitanti di Dolceacqua tra il XIV e il XVIII secolo, esplorandone religione e superstizione, scienza e alchimia, paure antiche e desiderio di conoscenza.



Il progetto, frutto di ricerche storiche e folkloriche, ha testi e direzione di Andrea Scibilia, fondatore e direttore creativo di Autunnonero.



Tra i nuclei narrativi del nuovo Ghost Tour Dolceacqua c’è il racconto della peste medievale e del clima di paura che accompagnò una delle più grandi tragedie della storia europea. In un’epoca in cui il corpo, il cielo e la natura erano considerati profondamente legati, anche un raro allineamento planetario poteva essere letto come presagio di sventura, annunciando rovina, malattia e morte.



Il percorso conduce poi il pubblico fino al Castello dei Doria. Qui il racconto si addentra in un altro universo di conoscenze misteriose e affascinanti: quello dei vulnerari, dell’alchimia e dei rimedi controversi.



Tra piante officinali, essenze rare e pratiche sospese tra medicina e filosofia naturale, il Ghost Tour Dolceacqua racconta un tempo in cui il confine tra cura, superstizione e magia era ancora estremamente sottile.



In questo scenario emerge anche la figura di Eric Moy, personaggio centrale della nuova edizione: un vulnerario legato a saperi medici discussi e a rimedi capaci di suscitare meraviglia, diffidenza e sospetto.



Le prossime date del Ghost Tour Dolceacqua sono:

10, 17 luglio

6, 13, 20, 28 agosto



Il Ghost Tour Dolceacqua parte alle 22:00 davanti al Ponte Vecchio. La durata è di circa un’ora e mezza.



La prenotazione è obbligatoria.