Sanremo, San Siro in festa e grande successo per la "Braciata": stasera il Teatro dell'Albero chiude con la poesia e la danza

A volte sfidare la sorte porta bene, e la scommessa del Comitato festeggiamenti di San Siro si è rivelata un autentico successo. Dopo le prime due tradizionali serate di sagra, gli organizzatori hanno voluto sperimentare una formula nuova, dando vita alla "Braciata": un mix perfetto di ottima carne alla brace e musica che ha fatto registrare numeri straordinari e un altissimo gradimento da parte dei partecipanti.

La risposta della comunità è stata entusiasta. Fin dal primo imbrunire e fino a tarda notte, ovvero finché il dj non ha spento il mixer, l'area dei festeggiamenti ha visto un continuo viavai di persone. È stata l'occasione ideale per incontrare amici e parenti, condividere momenti di spensieratezza e godersi una serata all'insegna dell'allegria e della convivialità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a DJ Sebastian, capace di scovare la colonna sonora ideale per far scatenare i presenti in pista. Grandi applausi sono andati anche alla cucina, che ha sfornato senza sosta decine e decine di rostelle, salsicce e patatine, e al bar, che ha lavorato a pieno ritmo per tutta la notte. All'evento non è voluto mancare il parroco, don Nicolas, che è rimasto a condividere la festa fino a tardi, testimoniando il clima di grande unione della comunità.

La giornata ha saputo unire perfettamente lo svago alla devozione. Nel tardo pomeriggio è infatti proseguito il triduo in onore del Santo Patrono, che culminerà nella Santa Messa solenne di domani, martedì 7 luglio, a dimostrazione di come spiritualità e momenti di aggregazione possano convivere in perfetta armonia.

Stasera l'organizzazione è pronta all'ultimo sforzo per l'appuntamento conclusivo. Sul palco, arricchito per l'occasione dalla presenza di un pianoforte, andrà in scena un emozionante reading a cura del Teatro dell'Albero dal titolo "La Bellezza è una promessa di felicità", uno spettacolo che vedrà alternarsi momenti di recitazione, musica e danza. L'ingresso è completamente libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a quello che si preannuncia come un momento di grande intensità e coinvolgimento.