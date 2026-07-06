Vallecrosia al Mare, l'associazione Pescatori Amici del Mare dona un defibrillatore alla comunità

L'associazione Pescatori Amici del Mare dona un defibrillatore semiautomatico (DAE) alla comunità di Vallecrosia al Mare.

E' stato acquistato dall’associazione con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza del territorio e di offrire un dispositivo salvavita accessibile e a disposizione di cittadini e turisti in caso di emergenza. "Abbiamo acquistato un nuovo defibrillatore che sarà a disposizione della comunità" - dice il presidente Manu Luccisano - "Un punto d’appoggio per chi opera sulla strada tutti i giorni. Il defibrillatore rappresenta infatti una risorsa fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco aumentando significativamente le probabilità di sopravvivenza delle persone colpite. Un gesto concreto, dunque, a favore della sicurezza e della salute pubblica".

Per presentare il nuovo dispositivo e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e del primo soccorso l’associazione organizzerà un incontro formativo gratuito, aperto a tutti i cittadini, il 7 luglio alle 20:30 presso la propria sede situata sulla spiaggia di Vallecrosia al Mare, al confine con Camporosso. "Durante l’incontro verranno illustrate le principali funzioni del defibrillatore, la sua utilità in caso di arresto cardiaco, le modalità di utilizzo e le procedure da seguire in caso di emergenza, comprese quelle attuabili senza il cosiddetto 'patentino'" - fanno sapere gli organizzatori - "Saranno inoltre forniti consigli pratici e informazioni utili per accrescere la consapevolezza dell’importanza di un intervento rapido e tempestivo".

Per l'occasione saranno presenti anche l’Amministrazione comunale, la polizia locale e la protezione civile. Con questo gesto di grande valore sociale, gli “Amici del Mare” confermano, dunque, il proprio impegno non solo nella tutela delle tradizioni marinare ma anche nel sostegno concreto alla comunità locale.