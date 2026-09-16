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Solidarietà | 16 settembre 2026, 09:25

Ventimiglia, al via i "Pomeriggi in musica" promossi dall'Auser al Salone Sant'Agostino

Da giovedì 17 settembre incontri settimanali di canto e intrattenimento dedicati a tutte le età. L'iniziativa rientra nel "Patto Ben-essere" della Regione Liguria

Ventimiglia, al via i &quot;Pomeriggi in musica&quot; promossi dall'Auser al Salone Sant'Agostino

L’Associazione Auser Aps Ventimiglia dà il via a una nuova rassegna di intrattenimento con i "Pomeriggi in musica", in programma a partire da giovedì 17 settembre alle ore 16.00. 

Gli appuntamenti si terranno presso il Salone Sant'Agostino, situato all'interno dell'omonimo chiostro cittadino, offrendo uno spazio di svago e condivisione aperto a tutti gli appassionati di musica e canto.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del "Patto Ben-essere" anziani sostenuto dalla Regione Liguria, a cui l'Auser ventimigliese aderisce attivamente. Per la giornata d'esordio, oltre alla partecipazione di un gruppo musicale proveniente da Sanremo, è prevista l'esibizione di Angelo Leporanico, noto in città come nonno vigile e volontario nei servizi di trasporto sociale dell'associazione.

L'evento è a ingresso libero e gratuito, rivolto sia ai giovani sia ai cittadini più anziani con l'obiettivo di favorire la socialità, la spensieratezza e l'integrazione intergenerazionale all'interno della comunità locale.

Redazione

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