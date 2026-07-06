Ventimiglia ospita l'International Street Food: dal 10 al 12 luglio sul Lungomare Varaldo la 57ª tappa della decima edizione

La 57ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da venerdì 10 luglio a domenica 12 luglio 2026 a Ventimiglia sul Lungomare Varaldo.

Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale.

L’inaugurazione ufficiale di questa tappa è prevista per venerdì 10 luglio 2026 alle ore 17:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte, anche sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 il festival sarà aperto dalle 17:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l’International Street Food è nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, e tradizione gastronomica, offrendo momenti di convivialità per tutte le età.

Durante la tappa di Ventimiglia, il pubblico sarà accompagnato in un vero e proprio viaggio tra le specialità dello street food internazionale, con un’offerta ampia e variegata. Tra le proposte presenti sarà possibile degustare la il cuoppo di pesce, i panini con il polpo, la cucina siciliana, la paella, gli hot dog, gli hamburger americani, gli smoothie, la frutta fresca, i frullati, il kürtős ungherese, le bombette pugliesi, gli hamburger di Angus, i churros. Ad accompagnare le proposte gastronomiche non mancherà una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

L’International Street Food è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada in collaborazione con Confartigianato Imprese Imperia e con il patrocinio del Comune di Ventimiglia.

«La decima edizione dell’International Street Food rappresenta per noi un traguardo importante – dichiara Orofino –. In questi anni abbiamo lavorato per dare sempre più valore al cibo di strada, selezionando operatori di qualità e promuovendo tradizioni gastronomiche provenienti da tutta Italia e dal mondo. Siamo molto felici di portare la cinquantasettesima tappa del nostro festival a Ventimiglia e coinvolgere il pubblico in un grande momento di festa e condivisione come questo». Conclude Orofino.

IL TRONO DEL GUSTO IN ONDA SU RAI 2 LA QUINTA PUNTATA

Dopo il grande successo delle quattro puntate della trasmissione televisiva “Il Trono del Gusto”, il racconto dello street food italiano continua con la quinta puntata, che andrà in onda, sempre su Rai 2, sabato 11 luglio 2026 alle ore 11,15 e che porterà sullo schermo storie inedite, protagonisti autentici e sfide gastronomiche ancora più coinvolgenti. Il docu-reality, prodotto da RG Factory, continua a raccontare da vicino un fenomeno in costante crescita, fatto di passione, creatività e tradizione reinterpretata. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà ancora una volta Alfredo Orofino, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei retroscena e delle emozioni di un mondo fatto di sacrificio, innovazione e amore per il cibo di strada.

Con la tappa di Ventimiglia prosegue il viaggio dell’International Street Food: tre giorni di sapori, profumi e tradizioni in cui culture gastronomiche diverse si incontrano in un’atmosfera di festa e convivialità. In contemporanea, nello stesso weekend il tour farà tappa anche a Policoro e a Francavilla al Mare confermando la forza di un format nazionale che negli anni ha contribuito a consacrare lo street food tra i fenomeni gastronomici e culturali più apprezzati in Italia.