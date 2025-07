Ventimiglia, il San Segundin d’Argentu 2025 va a Graziella Colombini: "E' un'emozione grandissima" (Foto e video)

Il San Segundin d’Argentu 2025 va a Graziella Colombini. Il premio, ogni anno, viene consegnato a chi, durante la sua vita, ha lavorato per far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale di Ventimiglia o ha divulgato il lato bello della vita di una città di confine.

"Ho provato un'emozione grandissima quando me l'hanno comunicato perché stavo proprio preparando La Voce Intemelia" - racconta Graziella Colombini, che grazie ad “Alzani Editore” si appassiona al giornalismo e all’editoria maturando grandi esperienze e sviluppando preziosi contatti professionali con direttori, editorialisti e scrittori di altre riviste e settimanali di prestigio. Dal 2014 assume, inoltre, l’incarico di direttore editoriale de La Voce Intemelia, è presidente dell’Unione Intemelia, organizzazione che da 79 anni gestisce la pubblicazione de La Voce Intemelia. Ha promosso attivamente la cultura della città di Ventimiglia attraverso la pubblicazione de “la strenna della Voce” e de “I quaderni della Voce”, opere che raccolgono i contributi storici di autori intemeli di rilievo, sempre caratterizzate da un elevato livello culturale e documentario ed è un'instancabile promotrice di iniziative culturali, quali mostre e esposizioni, nonché proficua scrittrice di libri storici, con particolare attenzione alla lotta di Liberazione e alla storia delle frazioni del comune di Ventimiglia.

La commissione, formata dai rappresentanti delle associazioni locali, dall’amministrazione comunale, dal Comitato Pro Centro Storico e presieduta dal sindaco Flavio Di Muro ha, infatti, deliberato il conferimento della massima onorificenza cittadina per l’anno 2025 a Graziella Colombini. "Mi è arrivata una telefonata che mi ha doppiamente emozionata perché sono molto attaccata alla mia città e vedermi riconosciuta un'onorificenza così importante è stata davvero una grande emozione" - svela Graziella Colombini che il 26 agosto riceverà il San Segundin d’Argentu nell’ambito della cerimonia ufficiale che, come da tradizione, andrà in scena nel salone di San Francesco a Ventimiglia Alta.