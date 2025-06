Ventimiglia: il San Segundin d’Argentu 2025 assegnato a Graziella Colombini, la consegna a fine agosto

La commissione, formata dai rappresentanti delle associazioni locali, dall’amministrazione comunale, dal comitato Pro Centro Storico presieduta dal Sindaco On. Flavio Di Muro, si è riunita nella Sala Consigliare per deliberare il conferimento della massima onorificenza cittadina per l’anno 2025.

Graziella Colombini, grazie ad “Alzani Editore” si appassiona al giornalismo ed all’editoria maturando grandi esperienze e sviluppando preziosi contatti professionali con direttori, editorialisti e scrittori di altre riviste e settimanali di prestigio. Dal mese di Maggio 2014 assume l’incarico di direttore editoriale della Voce Intemelia; è Presidente dell’Unione Intemelia organizzazione che, da 79 anni gestisce la pubblicazione de “La Voce Intemelia”, fonte di informazione e cultura libera che rappresenta il più apprezzato organismo di diffusione delle tradizioni intemelie sul territorio.

La Colombini, che riceverà l’onorificenza il 26 agosto nell’ambito della cerimonia ufficiale nel salone di San Francesco a Ventimiglia Alta, ha promosso attivamente la cultura della Città di Ventimiglia attraverso la pubblicazione de “la strenna della Voce” e de “I quaderni della Voce”, opere che raccolgono i contributi storici di autori intemeli di rilievo, sempre caratterizzate da un elevato livello culturale e documentario e, da sempre, è instancabile promotrice di iniziative culturali quali mostre e esposizioni, nonché proficua scrittrice di libri storici, con particolare attenzione alla lotta di Liberazione ed alla storia delle frazioni del grande Comune di Ventimiglia.

Il Premio San Segundin è rivolto a coloro che, durante la loro vita, hanno lavorato anche per far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale della città di Ventimiglia, che hanno fatto conoscere e divulgato il lato bello della nostra vita, della vita di una città di confine, di terra e di mare.