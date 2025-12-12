San Biagio della Cima, ultimo appuntamento di 'D’autunno Francesco' con il prof. De Nicola

Sabato 13 dicembre, alle ore 16,30, presso il centro polivalente “Le rose” a San Biagio della Cima, avrà luogo l’ultimo appuntamento di “D’autunno Francesco 2025”, tradizionale appuntamento autunnale dedicato allo scrittore Francesco Biamonti.

L’incontro di sabato prevede la graditissima presenza del prof. Francesco De Nicola, docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Genova e critico letterario, che intratterrà i partecipanti con una conferenza dal titolo significativo: “Francesco Biamonti, la poesia nelle pagine di un prosatore”. Il tema, di estremo interesse, sarà quindi improntato sull’approfondimento della particolare cifra stilistica di Biamonti, la cui prosa, carica di lirismo e silenzi, assume spesso il carattere e la profondità della poesia.

Il prof. De Nicola è autore di numerosi volumi di saggistica letteraria, tra i quali: Introduzione a Fenoglio (1989), Introduzione a Vittorini (1993), Gli scrittori italiani e l’emigrazione (2009), Dante tra noi (2020) e Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere (2024). Ha curato le ristampe di opere rare, come Bandiera bianca a Cefalonia (1998) di Venturi, Sull’Oceano (2003) di De Amicis e ha raccolto in Ricomporre armonie (2020) le poesie di Bruno Lauzi. Organizzatore di numerosi convegni di studi e di eventi culturali, dal 2001 è Presidente del Comitato di Genova della Società Dante Alighieri. Si è occupato di Francesco Biamonti, sul quale ha scritto diversi articoli. Dal 1974 è giornalista pubblicista e ha collaborato, tra gli altri, a “Il Secolo XIX” e “La Repubblica”. Dal 2001 è presidente del Comitato genovese della “Dante Alighieri”.

All’incontro seguirà un piccolo momento conviviale.