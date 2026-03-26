Ospedaletti celebra la memoria con Franco Tortarolo: racconti, emozioni e storia locale in un incontro culturale

Un viaggio tra ricordi, emozioni e storia locale: è questo lo spirito dell’incontro letterario organizzato dall’Associazione Culturale Ars Longa, in programma giovedì 2 aprile alle 17 presso la sala eventi “La Piccola”. Protagonista dell’appuntamento sarà Franco Tortarolo con il suo libro “Geografia Emozionale di Ospedaletti: Storie, ricordi e memorie di Spiareti”, un’opera profondamente legata al territorio e alla dimensione personale dell’autore. Il volume racconta un’Ospedaletti vissuta e sentita, dove la geografia dei luoghi si intreccia con le esperienze individuali, dando vita a un mosaico fatto di memoria, affetti e suggestioni.

Per Tortarolo, che frequenta il borgo dal 1958, Ospedaletti non è semplicemente una località costiera, ma un universo di emozioni: “non solo un paese, una baia con il suo mare e la sua costa, ma un insieme di vissuti”. Tra le pagine emergono atmosfere della Belle Époque, racconti degli anziani, storie di amicizia, l’amore per il mare e la vela, oltre a episodi di storia minore che contribuiscono a costruire l’identità del luogo. Nato a Torino nel 1957 e laureato in ingegneria, Tortarolo ha sviluppato la propria carriera nel settore della propulsione aerospaziale come responsabile di ricerca e sviluppo tecnologico. Parallelamente ha coltivato passioni per la lettura, i viaggi, lo sport all’aria aperta, la fotografia e le ricerche genealogiche. Ospedaletti rappresenta per lui un punto fermo della vita, anche sul piano personale, essendo il luogo dove ha costruito la sua famiglia.

Ad aprire l’incontro saranno il presidente di Ars Longa Simone Giacon, il direttore artistico Amelia Tosca Cimiotti e i consiglieri Fiorentina Cimiotti e Cristina Crespi. La narrazione sarà affidata direttamente all’autore. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero. Ars Longa invita il pubblico a partecipare numeroso a questo momento culturale dedicato alla memoria e al territorio.