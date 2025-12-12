Sanremo: la magia del Presepe Vivente alla Parrocchia Nostra Signora della Mercede

Domenica 14 dicembre, dalle ore 15.00 alle 18.00, il cortile della parrocchia francescana Nostra Signora della Mercede, nel quartiere di San Martino in Sanremo, si trasformerà nuovamente in un autentico viaggio nel tempo, riportandoci al Paese dei tempi di Gesù. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini di immergersi nei sapori, colori e atmosfere che ci avvicinano al vero significato del Natale.

Un’esperienza unica e coinvolgente

Il Presepe Vivente, viene realizzato in collaborazione con la scuola FORMEDIL IMPERIA, attraverso le ragazze e i ragazzi dei corsi “Ercole” e “io sono qui”, e con il prezioso supporto dell’associazione IntegrAbili, promettendo così di regalare un pomeriggio ricco di emozioni.

I bambini dei corsi catechismo della parrocchia saranno i protagonisti di queste scene, animate da loro stessi, vestiti con i costumi tradizionali.

Nelle curate ambientazioni daranno vita ai mestieri, alle attività quotidiane e alla spiritualità di quel tempo. Sarà possibile camminare tra i banchi del mercato, ammirare l’operosità degli artigiani e, naturalmente seguire il cammino di Maria e Giuseppe verso la capanna, in chiesa. Qui nascerà Gesù, e vivremo Il momento culminante: l’adorazione di una bellissima neonata, nei panni del Messia.

Tradizione e riflessione

Non si tratta solo di una rappresentazione scenografica, ma di un’opportunità per rivivere il messaggio di speranza e amore che il Natale porta con sé. Attraverso i dettagli storici e le emozioni suscitate dal coinvolgimento diretto, il Presepe Vivente invita a una riflessione profonda sul significato di questa festa, spesso offuscata dal puro consumismo e dai ritmi frenetici della modernità.

Una proposta gastronomica

Durante l’evento sarà possibile vistare la taverna che offrirà il vin brulè, la cioccolata calda, focaccine, frutta secca, dolci, agrumi e tanto altro.

Un evento per tutta la comunità

L’evento si distingue per la sua capacità di coinvolgere l’intera comunità parrocchiale, dai più piccoli ai più grandi. Il contributo delle famiglie e la collaborazione con la scuola dimostrano come il Natale sia un momento di unione e condivisione. Ogni dettaglio è stato curato con amore, per offrire ai visitatori un’esperienza autentica e indimenticabile.

Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio di spiritualità, gioia e tradizione.

L’invito è esteso ben oltre i confini della parrocchia e del quartiere, non mancate!

Dove: Cortile della Parrocchia Nostra Signora della Mercede - C.so Cavallotti, 248 – Sanremo.

Quando: Domenica 14 dicembre, dalle 15:00 alle 18:00

Ingresso libero con la possibilità di acquisto di vari prodotti.



