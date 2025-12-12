Taggia entra nel clima delle feste: inaugurato il villaggio natalizio con l’accensione dell’albero (Foto)

Con l’accensione dell’albero di Natale, Taggia entra ufficialmente nel clima delle feste. Nel tardo pomeriggio di oggi il villaggio natalizio di Villa Boselli si è illuminata, dando il via a un periodo che, come da tradizione, unisce comunità, famiglie e associazioni del territorio attorno ai simboli più sentiti del Natale.

Un momento molto partecipato, pensato soprattutto per i più piccoli, che hanno assistito con il naso all’insù all’accensione delle luci, trasformando Villa Boselli in un luogo di incontro e condivisione. L’albero di Natale rappresenta ogni anno il primo segnale concreto dell’avvicinarsi delle festività, un rito collettivo che segna l’inizio di settimane ricche di appuntamenti e iniziative.

La serata di oggi è stata anche l’occasione per ricordare come il Natale a Taggia non si esaurisca in un solo evento, ma prosegua con un calendario pensato per coinvolgere residenti e visitatori. Il percorso delle feste continuerà infatti già domani, quando l’attenzione si concentrerà ancora ad Arma di Taggia.

Venerdì è in programma uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: “Natale a Villa Boselli”. Nel pomeriggio, alle 16.45, si darà il via ad un evento che, da oltre undici anni, accompagna famiglie e bambini verso il Natale con animazioni, spettacoli e attività pensate per tutte le età.

Taggia si prepara così a vivere un fine settimana all’insegna delle luci, della musica e dell’atmosfera delle feste, tra centro storico e frazione, in un ideale filo conduttore che unisce tradizione, comunità e voglia di stare insieme.

(Foto di Christian Flammia)