Bordighera, alla Biblioteca Civica la presentazione del libro di Loredana Crivellari “Gesù dorme nel mio garage”

Giovedì 18 dicembre, alle 16.30, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ospita la presentazione del volume di Loredana Crivellari "Gesù dorme nel mio garage", con la presentazione di Luca Moreno.



L’autrice guida attraverso esperienze vissute, narrando con sensibilità e profondità le vicende di migranti che, tra sofferenze e speranze, trovano rifugio e calore umano. Con uno stile diretto e coinvolgente, Loredana Crivellari mostra come l’accoglienza possa trasformarsi in un incontro autentico, capace di abbattere barriere culturali e linguistiche. Un libro, "Gesù dorme nel mio garage", che invita a riflettere sul valore della solidarietà e sull’importanza di dare voce a chi spesso rimane invisibile.



Loredana Crivellari, nata a Vercelli nel 1958 in una modesta famiglia di operai, si trasferisce in Liguria nel 1966. All’età di 14 anni scopre lo Scoutismo e, poco dopo, incontra Filippo, che all’epoca prestava servizio nel Gruppo Scout Ventimiglia 1. I due si sposeranno nel 1983 e, da allora, il concetto di “Servizio” inteso come solidarietà verso il prossimo è sempre stato un pilastro fondamentale per la loro famiglia.



