Il Casinò di Sanremo protagonista al Salone del Libro di Torino 2026

Anche per l’edizione 2026 il Casinò di Sanremo sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, confermando il proprio impegno nella promozione culturale e letteraria. La partecipazione avverrà all’interno dello stand della Regione Liguria e della casa editrice Leucotea.

A rappresentare la Casa da Gioco sarà la componente del Consiglio di Amministrazione, dottoressa Sonia Balestra, che illustrerà la lunga tradizione culturale del Casinò di Sanremo, elemento fondante inserito fin dallo statuto costitutivo aziendale e raccontato nel saggio storico “Uno, Cento Mille Casinò di Sanremo”, pubblicato da De Ferrari Editore e curato da Marzia Taruffi.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il volume “Alfredo Moreschi. Camera con vista su Sanremo e sul Casinò”, edito da Leucotea, dedicato a una figura strettamente legata alla storia culturale e artistica della città.

“Portiamo al Salone del Libro la tradizione storica della nostra azienda ma anche il Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria, che sta riscuotendo grande attenzione tra gli scrittori di tutta Italia e non solo”, ha dichiarato la consigliera Sonia Balestra. “Presenteremo anche il libro dedicato a Moreschi ma pure eventi caratterizzanti la nostra Sanremo come il Festival della Canzone e la rassegna ‘I Martedì Letterari’, la più antica d’Italia. Il Salone del Libro di Torino è un prestigioso polo d’incontro culturale di grande importanza, un appuntamento che abbiamo voluto ripetere”.

La presenza del Casinò al Salone del Libro rappresenta dunque un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale della città dei fiori e promuovere le numerose iniziative letterarie che da anni caratterizzano la storica Casa da Gioco.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle ore 16 al Salone Internazionale del Libro di Torino.