Sanremo: da alcune ore la 'walk of fame' del Festival si è arricchita della 'mattonella' di Angelina Mango (Foto)

A due mesi dal Festival n° 75 ecco l'impronta indelebile dell'edizione n° 74. La 'walk of fame' è stata infatti arricchita della 'mattonella' a ricordo della vittoria di Angelina Mango, nel febbraio scorso, con 'La noia'.

Il Comune l'ha fatta sistemare in uno degli spazi liberi nel secondo tratto di via Matteotti, dal Centrale verso il Casinò. Un rito che si perpetua da quando è cambiato il volto del salotto commerciale di Sanremo, trasformato in isola pedonale, e si è deciso di caratterizzarlo creando al centro della nuova pavimentazione una 'linea' di percorso con l'albo d'oro della rassegna canora, da allungare di anno in anno, partendo dall'area di fronte all'Ariston.

Il primo nome è quello di una donna, Nilla Pizzi, che nel 1951 vinse con l'iconica 'Grazie dei fiori'; l'ultimo (per ora) di un'altra donna, figlia d'arte. A settembre l'amministrazione aveva commissionato la targa in bronzo alla fonderia Sancisi di Faenza, per una spesa di 1.514 euro. Ora l'installazione.

La 'walk of fame' festivaliera è diventata un'attrazione per i turisti, soprattutto quelli che arrivano in città per la prima volta, scoprendo la facciata del teatro più famoso d'Italia (almeno per il popolo televisivo), tra selfie e curiosità, mentre passeggiano lungo il salotto commerciale. Che, all'angolo con via Escoffier, offre un'altra tappa (quasi) obbligata, la statua che celebra Mike Bongiorno, undici volte presentatore del Festival.