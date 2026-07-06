Ospedaletti, settimana di eventi tra gusto, arte, stelle e libri: dal 7 luglio debutta "Ospedaletti Gourmet"

Si apre una settimana ricca di appuntamenti a Ospedaletti, dove dal 7 al 9 luglio si alterneranno iniziative dedicate all'enogastronomia, all'artigianato, all'astronomia e alla cultura. A inaugurare il programma sarà, nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 luglio, la prima edizione di "Ospedaletti Gourmet", manifestazione organizzata da Confcommercio della Provincia di Imperia in collaborazione con il Comune. All'iniziativa hanno aderito 19 esercizi commerciali a vocazione gastronomica, che proporranno le proprie specialità ai clienti.

I partecipanti potranno esprimere la propria preferenza votando il piatto preferito con un punteggio da 1 a 5, sulla base di cinque criteri: identità e attinenza al territorio, equilibrio del gusto, creatività, tecnica di esecuzione e presentazione del piatto. Sempre martedì 7 luglio, dalle 17 alle 24, la Pista Ciclabile ospiterà "I colori dell'arte", mercatino dedicato all'artigianato e alle aziende agricole, organizzato dall'Associazione Culturale Amici della Musica e delle Arti.

Il giorno successivo, mercoledì 8 luglio, alle 21.30 sul Piazzale al Mare, tornerà l'appuntamento con "Stelle sul Mare" nell'edizione 2026. La serata, curata dall'Associazione Stellaria, sarà dedicata all'osservazione e al racconto del cielo estivo. Spazio infine alla letteratura giovedì 9 luglio con il secondo appuntamento della rassegna "È tempo di libri". Alle 21.30, all'Auditorium Comunale, protagonista sarà Giampaolo "Pippo" Ricci, giocatore dell'Olimpia Milano e della Nazionale italiana di pallacanestro, che presenterà il suo libro "Volevo essere Robin", pubblicato da De Agostini.

L'incontro, organizzato in collaborazione con la Libreria Ubik di Sanremo e Divani&Divani, sarà moderato dal giornalista Federico Marchi.