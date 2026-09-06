Vele d’Epoca di Imperia, una mattinata dedicata alla tutela del mare e alla cucina mediterranea

Imperia, 6 settembre 2026. Questa mattina, nell’ambito del 40esiamo anniversario delle Vele d’Epoca di Imperia, la manifestazione ha proposto una giornata dedicata alla tutela del mare, alla biodiversità mediterranea e alle eccellenze gastronomiche del territorio. L’iniziativa fa parte del calendario di attività portate a Imperia dal progetto Wiki – Help Save The Med, ideato dal regista e produttore americano Tom Woods, già vincitore di 4 Emmy Awards.

Gli eventi si sono svolti presso il Lounge delle Vele d’Epoca.

Ore 11 – Incontro sul Lion Fish e difesa della biodiversità mediterranea

Alle ore 11, il pubblico ha partecipato a un incontro dedicato ai rischi legati all’inquinamento marino e alla diffusione delle specie aliene invasive, oggi tra le principali minacce per l’equilibrio del Mare Nostrum.

Tra queste, il Lion Fish rappresenta una delle emergenze più rilevanti: la sua espansione sta riducendo le popolazioni di pesci autoctoni e generando impatti significativi sulle economie locali, coinvolgendo pescatori, ristoratori e operatori del settore ittico.

Il Lion Fish, entrato nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, è già responsabile di gravi squilibri lungo le coste greche. L’arrivo sulle coste italiane è previsto intorno al 2028, rendendo urgente la sensibilizzazione e il sostegno alle comunità che già affrontano questa trasformazione ecologica.

L’incontro si è concluso con un cooking show dedicato al Lion Fish dello chef Didier Rubiolo, cofondatore del celebre Stars’N’Bars del Principato di Monaco e da anni impegnato nella cucina ecologica e responsabile. Rubiolo collabora con l’associazione Elafonisos Eco, attiva dal 2013 nella tutela della biodiversità marina e terrestre dell’isola greca, e ha proposto diverse interpretazioni del Lion Fish, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e assaggiare un pesce che presto potrebbe diventare parte integrante delle nostre tavole.

Ore 12 – Cooking show stellato di Ivano Ricchebono

Alle ore 12, la giornata è proseguita con un appuntamento dedicato alla cucina mediterranea e alle eccellenze del territorio, grazie al cooking show dello chef stellato Ivano Ricchebono, oggi alla guida del ristorante ISI – Ivano Ricchebono Chef.

Genovese classe 1972, Ricchebono si forma alla Scuola Alberghiera Bergese e cresce professionalmente nei ristoranti della città. Nel 2004 apre The Cook, con cui conquista nel 2010 la Stella Michelin. Nello stesso anno diventa ospite fisso della trasmissione La Prova del Cuoco, portando al grande pubblico una cucina autentica e radicata nel territorio. Nel 2020 viene nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia, riconoscimento che celebra la sua capacità di unire tradizione ligure e innovazione.

Per le Vele d’Epoca di Imperia, Ricchebono ha presentato un piatto ideato appositamente per la manifestazione: “Rotta Nord Ovest” – cappuccino di patata con stoccafisso norvegese 2.0 e aromi liguri, un omaggio all’incontro tra la Norvegia e la Liguria, tra i mari del Nord e il Ponente ligure.

Lo stoccafisso, infatti, è da secoli protagonista della cucina del Ponente ligure: arrivato grazie ai traffici marittimi, è stato adottato dalle comunità costiere come ingrediente identitario, simbolo di scambi, navigazioni e tradizioni che uniscono il Mediterraneo ai mari del Nord.

“Le Vele d’Epoca di Imperia non sono soltanto una celebrazione della cultura marinara, ma un luogo di incontro tra tradizione, innovazione e responsabilità verso il nostro mare - dichiara il presidente di Assonautica, Biagio Parlatore - La presenza di chef internazionali come Didier Rubiolo e Ivano Ricchebono ci permette di raccontare, attraverso la cucina, temi fondamentali come la tutela della biodiversità e il valore delle eccellenze del territorio. Siamo orgogliosi di proporre contenuti che uniscono divulgazione, sostenibilità e alta gastronomia, rafforzando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento del Mediterraneo”.

E’ stata una mattinata tra tutela del mare e cultura gastronomica. La doppia programmazione della giornata ha offerto al pubblico delle Vele d’Epoca un percorso completo: informazione e sensibilizzazione ambientale, attraverso il caso Lion Fish, e valorizzazione della cucina mediterranea, grazie alla creatività di due chef di livello internazionale. Un format che conferma la capacità delle Vele d’Epoca di Imperia di rinnovarsi e ampliare il proprio ruolo culturale, integrando la tradizione velica con temi di attualità, sostenibilità e promozione del territorio.



